„Könnte ich einen weißen Glühwein bekommen?“, fragt einer der Kunden von Harry Knossalla – gedämpft durch eine Plexiglasscheibe an seiner Glühweinbude auf dem Leineplatz. „Zeigen Sie mir bitte Ihren Impfnachweis“, erwidert Knossalla. „Sie können dann übrigens auch zu uns hereinkommen und drinnen sitzen“, sagt der Uetzer Gastronom und lädt in seine adventlich geschmückte Bude mit ihren zahlreichen Sitzgelegenheiten ein. Denn an den drei seit dem 22. November aufgestellten Verkaufsständen – neben der Glühweinhütte sind dies auch ein Schmalzkuchenstand, an dem es auch Quarkbällchen gibt, und eine Mandelbrennerei mit Crêpes – gilt seit einigen Tagen die 2G-Regel.

Noch bis zum 8. Januar bietet das Uetzer Schausteller-Ehepaar Harry und Marianne Knossalla auf dem Leineplatz Heißgetränke, gebrannte Mandeln und Co. an. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir haben unsere Sitzmöglichkeiten in der Glühweinhütte auf maximal 70 Prozent beschränkt“, sagt Marianne Knossalla. Zuvor hatte es bei der obligatorischen 2G-plus-Regel nur die Möglichkeit gegeben, mit tagesaktuellem Coronatest drinnen zu trinken und zu klönen. Von der Neuregelung erhofft sich das Betreiber-Ehepaar nun etwas mehr Umsatz, weil Genesene und doppelt Geimpfte jetzt ohne Tagestest kommen dürfen.

Der Umsatz liegt unter 30 Prozent

Das sonst übliche Weihnachtsgeschäft wird dies allerdings nicht mehr retten. „Der Umsatz ist im Vergleich zum letzten normalen Jahr 2019 um rund zwei Drittel zurückgegangen und liegt unter 30 Prozent“, klagt Harry Knossalla. Im vergangenen Jahr habe er hier vor dem Leine-Center sogar nur Schmalzkuchen verkaufen dürfen. „Mit der 2G-Regel ist es jetzt zwar einfacher. Aber es läuft von Anfang an nur sehr schwach. Die Pandemie macht uns zu schaffen“, seufzt er.

Dabei waren Knossallas eigentlich wie viele Schausteller zu Jahresbeginn davon ausgegangen, dass sie im Sommer wieder richtig arbeiten können. Doch das Gegenteil trat ein: Wegen der Infektionslage blieb das Reisen verboten, von dem Schausteller nun einmal leben. Im Frühjahr beschlossen Harry und Marianne Knossalla schließlich, einen Süßwarenstand auf dem Wochenmarkt in Burgdorf aufzustellen. Doch mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein war das nicht. Trotz der Treue ihrer Stammkunden mussten die Schausteller am Ende ihr Karussell und die Zugmaschine verkaufen – es war die einzige Möglichkeit, den Betrieb noch zu retten. Auch den Bausparvertrag hat die Familie aufgelöst, die angesparten Reserven sind so gut wie aufgebraucht. „Wir haben dieses Jahr goldene Hochzeit gehabt, aber konnten sie nicht feiern, weil die dafür vorgesehenen Reserven in den Betrieb geflossen sind“, sagt Harry Knossalla.

Auch in Laatzen kann sich das Uetzer Schausteller-Ehepaar, das seit rund 25 Jahren alljährlich vor dem Leine-Center Einhorn-Glühwein, Lumumba, Heißen Hirsch und andere Heiß- und Kaltgetränke anbietet, aktuell fast nur auf seine Stammgäste verlassen. „Unsere Stammkunden halten uns aufrecht“, sagt Harry Knossalla. Die meisten anderen Leute würden sich jedoch zurückhalten – sei es nun aus Angst vor der Pandemie oder in Anbetracht der sich ständig ändernden Besuchsregelungen.

„Die Atmosphäre ist Spitze“

Zu den abendlichen Gästen in der Glühweinhütte zählt seit rund 20 Jahren auch Peter Brühl. „Die Atmosphäre und der Eierpunsch hier sind Spitze“, lobt der Alt-Laatzener das Ambiente. Dass inzwischen 2G gilt, stellt er erst beim aktuellen Besuch fest. „Dabei hatte ich mich vorhin extra dafür noch testen lassen.“

Auch die Rethenerin Heike Langner kommt seit vielen Jahren in die kleine Hütte. „Ich finde das Familiäre hier schön, die Freundlichkeit unserer Gastgeber und die tolle Musik“, schwärmt sie. Auch die urige Einrichtung finde man auf keinem Weihnachtsmarkt in Hannover. „Mit 2G macht das auch mehr Spaß als vorher.“ Schade sei nur, dass die Bratwurst- und Grünkohlbude in diesem Jahr fehle. Letzteres hat ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun, sondern mit den Umbauarbeiten der Sparkasse, die dafür Platz benötigt. In der Folge musste der Bauernmarkt seine Stellplätze verlegen, zulasten des Weihnachtsdorfs.

In Hannover wird inzwischen darüber nachgedacht, den dortigen Weihnachtsmarktbeschickern einen Teil der Standgebühren zu erlassen – eine Idee, die natürlich auch Knossallas mit ihrem Laatzener Stand entgegen kommen würde. Geöffnet ist das kleine Hüttendorf noch bis zum 8. Januar montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr.

