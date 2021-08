Laatzen-Mitte

So viel los ist auf dem Laatzener Marktplatz selten: Als der Impfbus der Berufsfeuerwehr Hannover am Montag um 9 Uhr seine Türen öffnete, hatte sich bereits eine lange Schlange davor gebildet. „Sie reichte bis zur Straße vor dem Stadthaus“, berichtet Stadtsprecherin Anke Weisbrich, die wie einige andere städtische Mitarbeiter schon am Morgen unterwegs war.

Der Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr Hannover steht in dieser Woche an vier Tagen auf dem Laatzener Marktplatz. Quelle: Johannes Dorndorf

Grund für den Halt des Großraumrettungswagen der Feuerwehr war das mobile Impfangebot, das die Region und die Stadt Hannover in dieser Woche auf dem Marktplatz machen. An vier Tagen können sich Interessierte in dem Mobil impfen lassen – ohne Termin und mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine einmalige Impfung ausreicht, um den vollen Schutz zu erhalten.

Interessierte kommen auch aus Hannover

Das zog etliche Menschen auch von außerhalb an, unter ihnen Deniz Dedeoglu aus Hannover-Limmer. „Ich habe gezielt nach einem Impftermin mit Johnson & Johnson gesucht“, erzählt der 30-Jährige. „Bis vor zwei Wochen war ich in Griechenland und gehe in zwei Wochen wieder dorthin.“ Die Regeln seien dort jedoch streng, in Restaurants dürfe man nur geimpft. „Deswegen habe ich überlegt, wie ich am schnellsten hier geimpft werden kann. Johnson & Johnson passt da wie die Faust aufs Auge.“

„Ich habe gezielt nach einem Impftermin mit Johnson & Johnson gesucht“, sagt Deniz Dedeoglu (30) aus Hannover-Limmer, der in zwei Wochen nach Griechenland reisen will. „Bislang habe ich mich nicht impfen lassen, weil ich dachte, dass erst einmal die an die Reihe kommen sollten, die krank sind.“ Quelle: Johannes Dorndorf

Dieter Heine aus Hannover-Vahrenheide ist hingegen zufällig auf das Angebot gestoßen. „Ich wollte im Leine-Center einkaufen“, sagt der 62-Jährige. Bislang habe er sich noch nicht impfen lassen, weil er die Anmeldung gescheut habe. Dass dies in Laatzen nun ohne Anmeldung möglich ist, hat ihn überzeugt. „Ich finde das für die Leute optimal.“

Eine Stunde nach dem Start ist das Interesse merklich abgeflaut: Zwar herrscht weiter Betrieb, warten muss aber niemand mehr. Bürgermeister Jürgen Köhne zeigt sich zufrieden. „Wenn es so weitergeht wie im Moment, ist das ein gutes Ergebnis.“ Seines Wissens hätten sich in der ersten Stunde etwa 40 Personen impfen lassen.

Dolmetscher übersetzen bei Sprachproblemen

Vor Ort sind außer dem Team der Feuerwehr und des Malteser Hilfsdienstes, die bei Bedarf auch beim Ausfüllen der Formulare helfen, mehrere Sozialarbeiterinnen der Stadt – unter anderem, um bei Sprachschwierigkeiten zu helfen. Dazu zählt etwa Nermin Rashid vom städtischen Team Frühe Hilfen, die aus dem Arabischen und Kurdischen übersetzt. Die meisten fragten, wie die Impfung ablaufe und ob sie zu empfehlen sei, sagt Rashid. „Es waren sogar zwei Männer aus dem Iran hier.“ Das Duo sei gerade in Deutschland und habe sich über die Aktion sehr gefreut. In anderen Ländern gebe es schließlich kaum oder gar keinen Impfstoff.

„Ich möchte meine Mama in Polen besuchen“, sagt diese 61-jährige Laatzenerin (links), die sich beim Ausfüllen der Formulare beraten lässt. Das mobile Impfangebot finde sie sehr gut. „Beim Arzt muss ich einen Termin machen, hier kann ich direkt zum Bus gehen.“ Quelle: Johannes Dorndorf

Diejenigen, die heute hier sind, haben teilweise auch wegen eigener Befürchtungen hinsichtlich der Impfung abgewartet. So berichtet eine 62-Jährige aus Laatzen-Mitte, sie sei etwas aufgeregt. „Ich möchte meine Mama im Polen besuchen“, sagt sie, deshalb habe sie sich für die Impfung entschieden. „Und es sind ja jetzt schon Millionen geimpft.“

Impfquote lässt sich lokal nicht ermitteln

Wie groß die Impfbereitschaft in Stadtteilen wie Laatzen-Mitte ist, darüber gibt es keine Zahlen. „Das ist derzeit nicht möglich“, sagt Köhne über das Problem der Datenerhebung. Schließlich werde nicht nur m Impfzentrum, sondern auch in den Arztpraxen geimpft. Die Sozialarbeiterinnen der Stadt haben ihrerseits beobachtet, dass die Impfbereitschaft bei ihrer Klientel zunehme. „Eigentlich sind inzwischen alle positiv eingestellt“, sagt Tatjana Fener, und ihre Kollegin Laura Uster ergänzt: „Die Leute kennen immer mehr Nachbarn und Verwandte, die sich haben impfen lassen – und haben gesehen, dass es keine Probleme gibt.“

„Ich wollte im Leine-Center einkaufen“, sagt Dieter Heine (62) aus Hannover-Vahrenheide. Dass die Impfung im Mobil ohne Anmeldung möglich ist, habe ihn überzeugt. „Ich finde das für die Leute optimal.“ Quelle: Johannes Dorndorf

Auch Deniz Dedeoglu ist inzwischen mit seiner Impfung durch. Das Personal des Impfzentrums sei sehr professionell gewesen, lobt der 30-Jährige. „Es lief ganz entspannt ab, den Einstich habe ich gar nicht gemerkt“, sagt er und zieht los ins Leine-Center, um sich ein Kaffee zu holen.

Der Impfbus der Region macht auch in den nächsten Tagen auf dem Laatzener Marktplatz Station: Termine sind am Dienstag, 3. August, von 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag, 5. August, von 9 bis 12 Uhr und am Freitag, 6. August, von 14 bis 17 Uhr.

Von Johannes Dorndorf