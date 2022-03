Laatzen-Mitte

Es ist kurz vor 15 Uhr. Immer mehr Autos fahren auf den Parkplatz vor dem Mix Markt. Der kleine Supermarkt an der Langen Weihe bietet ausschließlich osteuropäische Waren an. Zwei junge Ukrainerinnen, die gerade vor den Bomben in ihrer Heimat geflüchtet sind, kaufen dort ebenso ein wie putintreue Russen. Alle schieben still ihre Einkaufswagen durch die Regalreihen.

Ist der Krieg in der Ukraine Thema in dem Geschäft? „Kein Kommentar“, antwortet die Filialleiterin freundlich, aber bestimmt. Auch die meisten Kunden wollen sich nicht dazu äußern. „Das ist zu umstritten“, sagt eine junge Frau und eilt mit ihrem Einkauf zum Auto.

1328 Russen leben in Laatzen

Insgesamt leben 1328 Russen in Laatzen, davon 1107 mit zweiter Staatsangehörigkeit und 221 mit erster. Damit hat Laatzen die größte russische Gemeinschaft unter den Umlandkommunen der Region Hannover. Doch der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine durch Präsident Wladimir Putin spaltet die russischen und russischstämmigen Menschen in Laatzen. Während die einen den Angriff Putins aufs Schärfste verurteilen, glauben andere dessen Behauptung, die ukrainische Regierung sei Schuld an der „militärischen Operation“, da sie die russische Bevölkerung im Donbass terrorisiert habe.

„Der Krieg ist eine absolute Katastrophe“, sagt eine blonde Frau, die aus Kasachstan stammt. „Dort bekämpfen sich die Machthaber.“ „Die Kampfhandlungen müssen sofort gestoppt werden“, findet eine andere Kundin, die gerade in den Mix Markt geht, um ihren Einkauf zu erledigen. „Das ist schlimm, was Putin macht“, sagt auch ein dunkelhaariger Mann im Vorbeigehen. Mehr zu dem Thema wollen die wenigsten sagen.

Ukrainerinnen wollen nicht über Krieg sprechen

Manche haben offenbar resigniert. „Was wir dazu meinen, ist doch egal“, sagt eine elegant gekleidete junge Kundin. „Wir können sowieso nichts daran ändern.“ Zwei jungen Frauen ist der Schrecken des Krieges fast noch ins Gesicht geschrieben. „Wir sind gerade aus der Ukraine geflüchtet. Zum Glück mit unserer ganzen Familie.“ Näher wollen auch sie sich nicht äußern.

Andere Kundinnen und Kunden des Mix Marktes sehen ihre Sichtweise in den deutschen Medien nicht ausreichend vertreten. „Ihr schreibt doch alle nicht die Wahrheit“, sagt ein Familienvater im Vorbeigehen. „Es gibt immer zwei Seiten, und hier in Deutschland wird nur die eine dargestellt“, schimpft auch ein alter Mann mit faltigem Gesicht, während er seinen Einkaufswagen laut scheppernd zu den übrigen schiebt.

Angst vor Ausgrenzung

Die 73-jährige Irene ist eine der wenigen, die sich überhaupt zu dem Krieg äußern will. Ihren Nachnamen will sie aus Angst vor Anfeindungen nicht nennen. Die Seniorin ist vor mehreren Jahren als Spätaussiedlerin von Russland nach Deutschland gekommen, ihre Tochter und ihr Enkel leben noch in St. Petersburg. Sie ist elegant gekleidet, trägt eine Pelzmütze. „Putin macht es richtig“, sagt die 73-Jährige, während ihr Mann abwinkt und weitergeht. In der Ukraine würden Faschisten schon seit acht Jahren ihre Landsleute töten, behauptet sie. Über die Ereignisse informiere sie sich ausschließlich im russischen Staatsfernsehen. In Deutschland fühlt sie sich seit Beginn des Krieges ausgegrenzt. „Man darf hier nicht die Wahrheit sagen“, flüstert sie. Sie habe im Fernsehen gesehen, dass Russen in Deutschland deswegen ihren Job verloren haben. Dabei bedauere sie sehr, dass das deutsch-russische Verhältnis so unter den Ereignissen leidet.

In Deutschland steht das russische Staatsfernsehen seit Längerem in der Kritik. Vor allem der Sender RT gilt für viele als reines Propagandainstrument Putins.

Acht Jahre im Keller

Auch der 52-jährige Oleg hat Verständnis für Putins Vorgehen. Er stammt aus Moldawien und hat sowohl Verwandte in Russland als auch in der Ukraine. Seine alte Tante, erzählt er, lebe in Donezk. „Sie wohnt schon seit acht Jahren im Keller, weil dort seit 2014 Krieg herrscht.“ Dies habe aber bislang kaum jemanden interessiert. Trotz seines Verständnisses für Putins Angriffskrieg betont aber auch Oleg: „Der Krieg dauert schon viel zu lange und muss sofort gestoppt werden.“ Auch er will seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen. „Der klingt zu russisch.“ Es habe in Deutschland bereits Anfeindungen und Vandalismus gegenüber Russen gegeben.

Dies kann Peter Meyer aus Alt-Laatzen, der ebenfalls gerne im Mix Markt einkauft, nicht nachvollziehen: „Die Russen in Deutschland können nichts für den Krieg“, betont er. Es sei Putins Krieg und nicht ihrer.

Von Stephanie Zerm