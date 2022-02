Laatzen-Mitte

Die Planer der neuen Grundschule Im Langen Feld haben am Dienstagabend erstmals das Konzept und die Entwürfe für den Neubau vorgestellt. Schon jetzt ist klar: Das Projekt wird alles andere als Durchschnitt. So soll das Gebäude nicht nur möglichst nachhaltig mit recycelten Baustoffen errichtet werden, sondern seine Energie auch mittels Geothermie aus der Erde sowie von der Sonne beziehen. Es wird allerdings auch deutlich teurer als bislang bekannt.

Bereits im Juli hatten die Mitglieder des Schulausschusses beschlossen, nicht nur das marode Schulgebäude, sondern auch die angrenzende Sporthalle samt dem Kindertreff Quatschkiste durch Neubauten zu ersetzen. Vorteil: Wenn auf dem Gelände der Turnhalle in einer ersten Bauphase der Schulneubau entsteht, kann der Unterricht wie gewohnt im Altbau fortgesetzt werden. Die Turnhalle am Kiefernweg bliebe so lange Ausweichquartier für den Sportunterricht. 2025, so die Pläne, stünde dann der Umzug der Schule ins neue Gebäude an – in einem Zug, wie Ute Michel erläuterte, Architektin des beauftragten hannoverschen Planungsbüros Grobe Passivhaus. Auf dem Areal des abzureißenden Altbaus könnte dann 2026 eine neue Zwei-Feld-Sporthalle entstehen, die flexibel in zwei Abschnitte unterteilt werden kann.

Überdachter Gang verbindet Sporthalle und Schule

Das neue Schulgebäude soll in einem Riegel entlang der Wülferoder Straße entstehen. Dahinter bleibt Platz für den Schulhof, an den sich nördlich die neue Sporthalle anschließt. Schule und Sporthalle werden durch einen überdachten, zu allen Seiten offenen Gang, der quer über den Schulhof verläuft, miteinander verbunden.

Das neue Schulgebäude, von der Albert-Einstein-Schule aus betrachtet. Quelle: Planungsbüro Carsten Grobe Passivhaus

Die Planung im Überblick:

Das Schulgebäude: Die Schule wird in drei miteinander verbundene Trakte gegliedert, die entlang der Wülferoder Straße verlaufen. Der von der Straße aus gesehen linke Trakt beherbergt die Aula, die auch als Mensa genutzt wird, und einen Musikraum. Im Obergeschoss sind Räume für die Schulbibliothek, die Schulküche, Kunst und Werken sowie für die Quatschkiste und den Hort vorgesehen, die über eine Treppe separat zugänglich ist. Die anderen beiden Trakte sind jeweils dreigeschossig. Im Erdgeschoss ist Platz für die Schulverwaltung und das Lehrerzimmer, in den oberen Geschossen gibt es vier sogenannte Lerncluster mit jeweils vier Klassenräumen sowie Differenzierungs- und Ganztagsräumen.

Neue Zuwegung: Der Haupteingang der Schule soll künftig zur Wülferoder Straße hin ausgerichtet sein. Ausschussmitglied Thomas Weber (Grüne) wollte deshalb wissen, ob die Stadt sicherstellen kann, dass dort genügend Platz für morgens ankommende Schüler bleibt. Wenn 200 bis 250 Schüler den Vordereingang nutzten, entstehe dort schließlich ein Pulk. „Passt das da hin, ohne dass jemand auf die Straße fliegt?“, fragte der Grünen-Ratsherr. „Das passt da hin“, versicherte Volker Dopke, Teamleiter Hochbau bei der Stadt Laatzen. Es gebe ein Verkehrskonzept – und außerdem würden Fahrradfahrer die Schule von hinten aus über die Straße Im Langen Feld anfahren. Das Gebäude sei sowohl von der Vorder-, als auch von der Rückseite aus zugänglich.

Die Zwei-Feld-Sporthalle bietet Platz für zwei Sportgruppen. Quelle: Planungsbüro Carsten Grobe Passivhaus

Das sagt die Schule: Schulleiter Wilhelm Cornelius lobte die Pläne: „Ich finde die Entwürfe sehr gut, auch die Nachhaltigkeit, die betrieben werden soll.“ Die Zuwegung von der Wülferoder Straße aus favorisiere er ebenfalls. „Ich finde, das ist wesentlich günstiger. Im Langen Feld ist es viel zu eng, wir haben dort schon jetzt Probleme mit Autos“, sagte Cornelius.

Energie von Sonne und Erde: Beim Betrieb setzt die Stadt aufs Energiesparen. Sie will alle Dachflächen mit Photovoltaik ausstatten lassen. Das Gebäude wird zudem über Geothermie mit Wärme versorgt. 20 Bohrungen von bis zu 90 Meter Tiefe sorgen dafür, dass umlaufendes Wasser im Winter erwärmt wird. Im Sommer dient das System hingegen zur Kühlung, die Wärme der Luft wird dann mittels Wärmepumpen in die Tiefe abgeleitet und dort gespeichert. Die Pläne sehen darüber hinaus Kollektoren zwischen Dach und Solarzellen vor, die Wärme für das Duschwasser der Turnhalle sammeln: Die Energie der Sonne würde so zweifach genutzt.

Für den Neubau der Grundschule Im Langen Feld sind drei Trakte geplant, die mit Solarflächen überdeckt sind (violette Flächen). Die Sporthalle entsteht nördlich jenseits des Schulhofs. Quelle: Planungsbüro Carsten Grobe Passivhaus

Das Recycling-Konzept: Für die Bodendämmung will die Stadt Schaumglasschotter verwenden – eine Dämmung, die zu 98 Prozent aus recyceltem Glas besteht. Für die Glasherstellung sei es nicht mehr geeignet und müsse sonst weggeworfen werden, erläutert Architekt Carsten Grobe. „Die Druckfähigkeit ist sehr hoch“, sagt Grobe, es werde auch auf Flughafen-Landebahnen eingebracht: „Ich kann mit einem Airbus A380 darauf landen.“ Im Dachbereich schlägt das Planungsbüro eine Zellulosedämmung vor. „Das ist praktisch recyceltes Altpapier“, so Planerin Ute Michel.

Die Stadt will die Grundschule Im Langen Feld vollständig abreißen. Quelle: Daniel Junker

Die Kosten: Bei den Kosten zeigte die Kurve zuletzt nach oben: Ging das Planungsbüro im Juli vergangenen Jahres noch von 19,3 Millionen Euro aus, werden inzwischen 30 Millionen Euro veranschlagt. Enthalten sind in der neuen Kostenschätzung unter anderem auch Mittel für eine größere Zwei-Feld-Turnhalle. Unklar ist derzeit die Förderung durch die Bundesregierung: Bislang sind die Architekten von einem Fördervolumen von 3,1 Millionen Euro ausgegangen. Inzwischen hat die Bundesregierung jedoch das bestehende Förderprogramm zunächst gestoppt, zuletzt aber wieder Genehmigungen in Aussicht gestellt. Die Planer wollen nun prüfen, ob eine Förderung nach altem Muster oder nach der für 2023 erwarteten, neuen Variante die bessere Lösung ist.

Der Zeitplan: Im laufenden Jahr will die Stadt die Genehmigungen voranbringen und mit der Vergabe an einen Generalunternehmer für das Projekt beginnen. 2023 könnten dann Aufträge vergeben und mit dem Neubau begonnen werden. Das Schulgebäude wäre dann 2025 fertig, die Sporthalle 2026.

Von Johannes Dorndorf