Ingeln-Oesselse

Im Jahr 2022 soll die neue Grundschule in Ingeln-Oesselse stehen. Wie das Gebäude künftig aussehen soll, das konnten Interessierte am Dienstagabend vor Ort bei der Sitzung von Ortsrat und Schulausschuss verfolgen. Architekt Johannes Fricke vom hannoverschen Büro ppb stellte erstmals detaillierte Pläne und computergenerierte Ansichten des Gebäudes vor.

Die Gestaltung sieht eine Mischung aus traditionellen und modernen Elementen vor. So planen die Architekten zwei langgezogene, fast parallel verlaufende Gebäuderiegel in Ost-West-Richtung, die jeweils mit einem Satteldach und einer roten Klinkerfassade ausgestattet sind. Beides füge sich gut ins bestehende Ortsbild ein, erläuterte Fricke. Verbunden werden die beiden Riegel durch einen großflächig verglasten Mittelbau. Auch die Treppenhäuser sind nach außen hin verglast. Alle drei Gebäudeteile werden zweigeschossig.

Unterricht auch im Freien möglich

Der Schuleingang wird an die Lessingstraße verlegt. Besucher des Gebäudes betreten künftig zunächst das großzügige und lichte Foyer des Mittelbaus, von wo sie in die Flure zu den Klassenzimmern und den anderen Räumen gelangen. Im Zentrum des Mittelbaus ist ein verglastes Atrium mit begrüntem Flachdach geplant, das die Schule als „grünes Klassenzimmer“ nutzen kann: Das Konzept sehe vor, dass der Unterricht dort oder auch an anderer Stelle auf dem Schulgelände im Freien stattfinden kann. „Die Kinder sollen gärtnern können“, sagte Fricke.

Zur Galerie Viel Klinker, aber auch viel Glas: Die Architekten haben jetzt die Pläne für die neue Grundschule in Ingeln-Oesselse erstmals im Detail vorgestellt. Hingucker ist unter anderem das verglaste Foyer im neuen Eingangsbereich der Schule.

Deutlich grüner soll auch das Außengelände werden – zumindest auf der Südseite. Der bestehende asphaltierte Schulhof werde durch eine großzügige Begrünung mit Sandfläche und Spielgeräten ersetzt. „Wir verwenden ein strapazierfähig Grün, das auch gut unter den Bäumen wächst“, sagt Fricke. Der Baumbestand bleibe größtenteils erhalten. Unterm Strich sei das Außengelände wegen des größeren Baukörpers allerdings kleiner als bislang. Deutlich reduziert wird der Außenbereich zur Lessingstraße hin, ergänzte Stefan Franke vom Team Hochbau der Stadt Laatzen.

Stadt lässt Altbau abreißen

Die Stadt kalkuliert mit Kosten in Höhe von 11,6 Millionen Euro bei einer Bruttogeschossfläche von 3800 Quadratmetern. Geplant sind unter anderem acht Klassenräume mit vier Differenzierungsräumen sowie Räume für den Musik- und Werkunterricht, Naturwissenschaften, Ergotherapie, Freizeit-, Pflege- und Sanitärräume, Büros und Lehrerbereich sowie eine Mensa. Der Hort kommt im Obergeschoss auf der Südseite des Gebäudes unter. Der Bestandsbau der Schule wird mit Ausnahme der Turnhalle und der erst 18 Jahren alten Aula abgerissen. Die Turnhalle ist über einen Gang mit der Schule verbunden, kann aber auch durch einen externen Eingang betreten werden. Das Obergeschoss ist auch per Fahrstuhl erreichbar. Die Lüftungsanlage kommt im Dachboden unter, vor dem Gebäude entsteht ein überdachter Fahrradständer.

Die Grundschule Ingeln-Oesselse wird größtenteils abgerissen und durch einen Neubau zur Lessingstraße hin versetzt. Quelle: Stephanie Zerm

Die Bauarbeiten sollen laut Frank zur Jahreswende 2020/2021 anfangen. Die Stadt rechne mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren, sodass der Neubau zum Schuljahresbeginn 2022/2023 eröffnet werden kann. Bis dahin kommen die Schüler in Containern unter. Der Standort stehe noch nicht fest, berichtete Baufachbereichsleiter Jürgen Pagels. Man sei derzeit in Gesprächen mit dem TSV Ingeln-Oesselse, welche Flächen dafür verwendet werden können. „Sobald wir den Standort festgelegt haben, werden wir mit der Ausschreibung beginnen.“ Unmittelbar an das Schulgelände schließen sich die Sportflächen an.

Von Johannes Dorndorf