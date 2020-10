Ingeln-Oesselse/Gleidingen

Wie Sportvereine zum Klimaschutz beitragen können, zeigen die jüngsten Projekte von sechs Clubs in der Region Hannover, darunter der TSV Ingeln-Oesselse und der Schützenverein Gleidingen. Alle Vereine haben am Ecosport-Programm von Region und Stadt Hannover teilgenommen und ihre Gebäude energetisch saniert. Christine Karasch und Sabine Tegtmeyer-Dette, Umweltdezernentinnen von Region und Stadt Hannover, zeichneten die Vereine am Mittwochnachmittag für ihr Engagement bei einer Feierstunde beim TSV Ingeln-Oesselse aus.

„Öffentliche und private Gebäude in Deutschland verbuchen für Heizung, Warmwasser und Beleuchtung einen Anteil von 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs“, sagte Karasch. Bei der Energieeffizienz von Gebäuden anzusetzen, sei deshalb ein wichtiger Eckpfeiler der Energiewende. Die Region habe sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Die Sportvereine modernisieren ihre Anlagen mithilfe des Förderprogramms und senken damit den Kohlendioxidausstoß“, ergänzte Tegtmeyer-Dette.

TSV dämmt Gebäude und ersetzt Fenster

Wie das geht, ist unter anderem beim TSV zu besichtigen. Der Verein hat im Rahmen der Ecosport-Förderung seine Heizungsanlage saniert und die Gebäudehülle gedämmt. Außerdem wurden Fenster durch Wärmeschutzverglasung ersetzt und eine effizientere Beleuchtung installiert. Nach Regionsangaben sei der Energieverbrauch um 14 Prozent gesunken, jährlich werde die Freisetzung von drei Tonnen CO2 vermieden. Bereits vor zwei Jahren hatte der Club eine Urkunde für seine Bemühungen erhalten.

Regions-Umweltdezernentin Christine Karasch überreicht das Ecosport-Zertifikat an Christian Davideit vom Schützenverein Gleidingen. Quelle: Claus Kirsch

Die Gleidinger Schützen haben sich Anfang 2017 für das Förderprogramm angemeldet. Dabei wurden Außenwände und Dach des Vereinsheims gedämmt sowie Lichtkuppeln und Altfenster erneuert. Im Zuge der Arbeiten ließ der Verein außerdem die Heizwärmeverteilung verbessern, LED-Leuchten einsetzen und die Schießanlagen modernisieren. Der Wärmeverbrauch sei um 44.000 Kilowattstunden gesenkt worden, das entspricht einer CO2 -Reduzierung von 11,6 TZonnen. „Dadurch spart der Verein 3000 Euro Energiekosten“, teilt die Region mit.

Ausgezeichnet wurden auch der SV Ramlingen-Ehlershausen, der Tennis-Club Grün-Gelb Burgdorf, der TuS Davenstedt und der Garbsener Sport Club 67. Finanziell unterstützt wurden die Projekte außer von Region und Stadt auch vom Förderfonds proKlima, dem Zweckverband Aha, dem Stadtsportbund Hannover und dem Regionssportbund.

Von Johannes Dorndorf