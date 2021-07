Laatzen-Mitte

Not macht erfinderisch. So treten coronabedingt Künstler auch gemeinsam auf, die sonst schon allein ein abendfüllendes Programm für ihr Publikum auf die Bühne bekommen. Im Park der Sinne waren dies am Sonntag der Kabarettist Matthias Brodowy und das Duo Wiebke Eymess und Fridolin Müller – vielen besser bekannt als „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“.

Organisiert hat den mit 140 Zuschauern ausverkauften Open-Air-Abend mit Klavier, Kabarett und Corona-Hygienekonzept das Hemminger Kulturzentrum bauhof. „Das ist heute unsere Premiere im Park der Sinne. Rund eineinhalb Jahre ist unser Kulturzentrum nun verwaist. Da mussten wir uns im letzten Jahr schon auf die Suche nach Alternativen machen“, sagte bauhof-Vorstandsmitglied Ingrid von Drathen. Da der sonst 100 Gäste fassende bauhof nicht kostendeckend mit Veranstaltungen bespielbar ist, bietet das Team sein abwechslungsreiches Programm seitdem „on tour“ an. Nach Konzerten im letzten Herbst in der KGS Hemmingen und der Albert-Einstein-Schule Laatzen stehen nun Open-Air-Auftritte auf der Bühne im Park der Sinne an.

Gedanken über Pessimisten und „Querdenker“

Die 140 Besucher erlebten eine zweieinhalbstündige Veranstaltung mit Wortwitz, hintersinnigen Gedanken und musikalischen Einlagen. In sich abwechselnden größeren Programmblöcken zeigten die drei Künstler dabei, warum sie seit Jahren so gefragt sind. „Guck mal, echte Menschen“, freute sich Wiebke Eymess zu Beginn auf der Bühne beim Blick aufs Publikum. „Sie dürfen hupen, wenn Sie wollen“, sagte Matthias Brodowy und erinnerte damit an die im letzten Jahr veranstaltete Autokino-Konzerte mit Zuschauern.

Der hannoversche Kabarettist machte sich anschließend kritische Gedanken über Pessimisten, die die Welt nicht weiterbrächten. „Keine Macht und Zeit den Pessimisten, die Welt gehört den Optimisten“, sang Brodowy, sich selbst am Keyboard begleitend. Man habe nur diese eine eigene Zeit.

Auch „Querdenker“, die Menschen im Rahmen einer weltweiten Verschwörung durch schwarze Löcher verschwinden lassen wollten, hatte der Kabarettist im Fadenkreuz. „Bis ich durch so ein schwarzes Loch verschwinde, würde es ein paar Sekunden länger dauern“, sagte er in Anspielung auf seine stattliche Figur. Brodowy lobte die Helfer der aktuellen Flutkatastrophe – „das macht mir Hoffnung für die Gesellschaft“ – vollzog einen Ausflug in die englische Geschichte mit „Was wäre wenn-Alternativen“. Zum Beispiel wenn Armin Laschet statt Boris Johnson nun englischer Premierminister wäre.

„Ich habe nie an Scheidung gedacht – nur an Mord“

Wiebke Eymess und Fridolin Müller brillierten bei ihren Auftritten vor allem mit kleinen, spitzen Wortduellen. In humorvollen Wortgefechten („Ich habe nie an Scheidung gedacht – nur an Mord“) ging es um Beziehungen und Fremdgehen, Fridolins lange WC-Sitzungen („um in Ruhe lesen zu können“ – und vegane Ernährung. „Ihr Veganer tut wieder nichts. Ich erlöse arme Tiere aus der Massentierhaltung“, verteidigte Fridolin Müller seine Essgewohnheiten.

Die weiteren bauhof-Vorstellungen im Park der Sinne Sonnabend, 31. Juli, 19-21.30 Uhr: Caribbean Latin Jazz mit dem Trio Coppo Sonnabend, 7. August, 19-21 Uhr: Swing Show „Drunk on Love“ mit Juliano Rossi und Lutz Krajenski Sonnabend, 14. August, 19-21 Uhr: Jazzkonzert, New Orleans Shakers, mit Thomas l’Etienne, Jan Hendrik Ehlers, Oliver Karstens und Torsten Zwingenberger Freitag, 20. August, 19-21 Uhr: „Songs und Geschichten“ mit Ulla Meinecke Freitag, 3. September, 18-20 Uhr: „Zu spät. Aber egal“, Gemein-gefährliche Lieder und Poesie mit Alix Dudel Sonntag, 19. September, 17-19 Uhr: „Park-Special: Vier Frauen, vier Saxofone, ein Sound: Frauen-Saxophon-Quartett Sistergold Karten für die Veranstaltungen können ab sofort über das neue Ticketsystem auf der Seite bauhofkultur.de gekauft werden.

Für sentimentale Stimmung sorgten die selbst getexteten und von beiden gesungenen Lieder, zu denen sie sich an Gitarre und Ukulele begleiteten. Und zum Schluss stimmten alle drei Künstler gemeinsam in Matthias Brodowys Hannover-Hymne „Stadt mit Keks“ ein – angepasst an Laatzener Verhältnisse.

Von Torsten Lippelt