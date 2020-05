Laatzen

Mitte April ist im Gebüsch eines Laatzener Wohnblocks an der Hohenrode mutmaßlich besitzerlose Katze tot aufgefunden worden. Das warf mehrere Fragen auf: Was ist eigentlich mit toten Haustieren zu tun? Welche rechtlichen Vorgaben gibt es und welche Möglichkeiten, zumal wenn kein eigener Garten für eine Tierbestattung verfügbar ist oder das nötige Geld für Tierkrematorium oder -friedhof fehlt? Eines ist klar und gilt für Haustiere jedweder Größe: In den Müll dürfen Kadaver allein schon wegen der möglichen Verbreitung von Seuchen und Krankheiten nicht gelangen.

„Tierkörper über den Hausmüll zu entsorgen ist grundsätzlich verboten“, betont Regionssprecherin Sonja Wendt. Heimtiere könnten zwar im eigenen Garten oder auf einem zugelassenen Tierfriedhof beerdigt werden. „Sie müssen jedoch ausreichend tief vergraben werden und von einer mindestens 50 Zentimeter dicken Erdschicht bedeckt sein“, so Wendt. Nutztiere hingegen, und sei es nur ein hobbymäßig gehaltenes Huhn, dürfen keinesfalls verbuddelt, sondern müssen von einem Fachbetrieb entsorgt werden. Wer als Halter gegen die Regelung verstößt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 20.000 Euro.

Basis für die Regelung zum Umgang mit toten Tieren ist das sogenannte Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz. Es ordnet die sogenannten tierischen Nebenprodukte von Schlachtabfällen und Kadavern über Ausscheidungen bis zur Wolle und Haare von lebenden Tieren dem Grad der von ihnen ausgehenden Gesundheitsgefahr für Mensch und Tier in drei Risikokategorien ein. Außerdem regelt es deren Verarbeitung und Entsorgung. Heimtiere gehören demnach ebenso wie Zoo- und Zirkustiere zur Kategorie eins, dem Material mit einem hohen Risiko.

„Alle toten Haustiere sind anzumelden“

Die Region Hannover habe die sogenannte Beseitigungspflicht für tote Tiere, bestätigt Wendt. Diese habe sie jedoch als Mitglied des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen an die Firma SecAnim übertragen. „Dort sind alle toten Haustiere zur Beseitigung anzumelden“, so die Regionssprecherin. Dies gilt aber offenbar nur in der Theorie. In der Praxis sind Anrufe von Privatleuten bei der Firma trotz der Vielzahl von Tieren in Laatzen und der Region die Ausnahme.

In der Hauptsache kümmere sich das Unternehmen um tote Nutz- und Wildtiere, erklärte Marcel Derichs, Sprecher des bundesweit aktive Entsorgungsunternehmens SecAnim, das regelmäßig auch Hannover und das Umland anfährt, um in Ställen, auf Straßen oder andernorts verstorbene Tiere abzuholen und zum Entsorgungsbetrieb im sachsen-anhaltinischen Genthin zu bringen. Landwirte, tierverarbeitende Betriebe und die Straßenmeisterein seien die Hauptnutzer des Angebotes.

Privater Tierhalter rufen nur selten den Abdecker

Gleichwohl hole die Firma vereinzelt auch Haustiere ab, so Derichs: „Das bewegt sich aber im niedrigen einstelligen Bereich.“ Tote Hunde, Katzen und andere Haustiere würden zumeist bei Veterinären zwischengelagert oder von Einrichtungen wie der Tierärztlichen Hochschule und aus Sammelbehältern von Kommunen abgeholt. Nur in seltenen Einzelfällen forderten Privatleute den Abdecker an.

Während bei toten Nutztieren die Region noch einen Teil der Entsorgungskosten übernimmt – der jährliche Zuschuss beträgt 400.000 Euro – ist das Abholen von Heimtieren von dem Besitzer selbst zu zahlen. Die Preisliste ist öffentlich genehmigt, betont der SecAnim-Sprecher. Einen einzelnen toten Hund vom Abdecker abholen und fachgerecht entsorgen zu lassen koste demnach 15,64 Euro, eine tote Katze 13,98 Euro. Hinzu kämen noch 20 Euro für die Anfahrt sowie die Mehrwertsteuer. Unter dem Strich werden so für einen Hund rund 42 Euro und für eine Katze etwa 40 Euro fällig. Der Abdecker ist somit deutlich günstiger als ein Tierfriedhof oder -krematorium.

Für die Einäscherung einer bis zu vier Kilogramm schweren Katze berechnen Privatanbieter in der Region zwischen 65 und 190 Euro – zuzüglich Fahrtkosten und möglicher weiterer Posten. Für ein verstorbenes rund 20 Kilogramm schweres Tier zahlen Halter zwischen 115 und 285 Euro. Auf einem der wenigen Tierfriedhöfe wie dem in Hannover-Lahe mit seinen 1287 Plätzen kostet die Beisetzung eines ähnlich schweren Tieres mindestens 230 Euro – bei einer Liegezeit von drei Jahren. In Laatzen ist die Einrichtung eines Tierfriedhofs bisher noch kein Thema gewesen, bestätigt ein Sprecher. Die meisten Tierbesitzer dort, das ist offensichtlich, suchen und finden bisher offenbar andere Wege.

Katze wurde vergraben

Auch die Mitte April an der Hohenrode gefundene tote Katze nahm einen anderen letzten Weg. Die von der Stadt auf dem Gelände des Betriebshofs stets bereitgehaltene Aufbewahrungsmöglichkeit für Kadaver, die laut Stadtsprecher Matthias Brinkmann nur selten genutzt wird, blieb auch diesmal leer. Stattdessen nahm sich der Hausmeister der Wohnanlage des Tieres an – und vergrub es.

Das sind die Ansprechpartner Mit der Beseitigung toter Tiere hat die Region Hannover das Entsorgungsunternehmen SecAnim beauftragt. Die bundesweit aktive Firma mit Betriebsstätte unter anderem in Sachsen-Anhalt ist erreichbar unter Telefon (03933) 933033. Verstorbene Tiere können alternativ auch bei Tierärzten abgegeben werden, wobei in der Regel Kosten anfallen. Die Tierärztliche Hochschule, Telefon (0511) 9538601, nimmt Tierkörper ausschließlich zur Obduktion mit anschließender Entsorgung und gegen Zahlung entsprechender Kosten entgegen. In Hannover-Lahe gibt es einen Tierfriedhof, der von einer Gärtnerei betrieben wird. Diese ist unter Telefon (0511) 49538293 erreichbar. Darüber hinaus gibt es in der Region verschiedene Anbieter, die Einäscherungen anbieten. Wenn fremde Tiere tot auf einem Privatgelände liegen, ist der jeweilige Eigentümer zuständig, im öffentlichen Raum oder auf Straßen die jeweilige Kommune und Straßenmeisterei.

Von Astrid Köhler