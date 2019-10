Ingeln-Oesselse

Die Idee war gut, die Nachfrage offenbar jedoch nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Nur wenige Monate, nachdem im April dieses Jahres erstmals eine Fahrt im Großraumtaxi von Ingeln-Oesselse nach Re­then und zurück angeboten worden war, gehört das vom örtlichen SoVD initiierte Projekt „Aktiv und mobil mit dem SoVD“ bereits wieder der Vergangenheit an. Nachdem die für den 10. Oktober geplante Tour aufgrund einer kurzfristigen Absage des Taxiunternehmens nicht stattfinden konnte, entschloss sich der SoVD-Vorstand dazu, den einmal im Monat angebotenen Fahrdienst wieder einzustellen.

Anbieter ist enttäuscht ...

Entscheidend für diesen Entschluss war jedoch nicht allein die Absagedes Taxiunternehmens, wie der SoVD-Vorsitzende Ralf Grove erläutert. „Das Interesse an unserem Angebot", bedauert Grove, „war weder bei unseren Mitgliedern noch bei den übrigen Bürgern in Ingeln-Oesselse besonders ausgeprägt.“ Zwar sei im Ort viel über den Fahrdienst gesprochen worden. Viel Zuspruch jedoch habe das speziell für die ältere Bevölkerung gedachte Angebot, einmal im Monat zum Einkaufen oder auch zur Erledigung von Bankgeschäften gemeinsam nach Rethen zu fahren, nicht gehabt.

„Wir wissen nicht, woran es gelegen hat“, sagt Grove. „Allerdings wäre es schön gewesen, wenn man uns direkt angesprochen hätte. Dann hätten wir vielleicht das eine oder andere ändern können.““

... und die Nutzer auch

Mehrfach genutzt worden war der SoVD-Fahrdienst in den zurückliegenden Monaten von Margot Brandt, Barbara Grünewald und Waltraud Rahlfes. Die drei Damen freuten sich über die Möglichkeit, am Rethener Marktzen­trum ein Café zu besuchen und auch bei der Rückfahrt nach Ingeln-Oesselse nicht an den starren Busfahrplan gebunden zu sein. „Auch sie“, sagt Grove, „haben unsere Entscheidung bedauert. Ich denke, sie hatten einfach ihre Freude an dieser kleinen gemeinsamen Unternehmung.“

Von Ralf Schunk