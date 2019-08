Laatzen-Mitte/Grasdorf

Die Proben haben begonnen: In dieser Woche treffen sich von Montag bis Freitag wieder rund 25 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren, um Zirkusluft zu schnuppern. Beim Laatzener Kinder- und Jugendzirkus Johnass lernen die Jungen und Mädchen Kunststücke mit Einrad und Balancekugeln kennen und üben sich in Akrobatik. Trainiert werden sie von ehrenamtlichen Betreuern des städtischen Kinder- und Jugendzirkus.

Das Ergebnis können sich Interessierte am Sonnabend, 10. August, ansehen: Dann lädt der diesjährige Sommerzirkus zur großen Show in die Mehrzweckhalle an der Ohestraße in Grasdorf ein. Der Sommerzirkus ist seit 1996 fester Bestandteil des Laatzener Ferienpasses. Der Titel der Vorführung lautet denn auch „Eine lange Geschichte: Der 24. Sommerzirkus“. Sie beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Von Johannes Dorndorf