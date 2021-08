Laatzen-Mitte

Der Sondertermin für die zweitägige Blutspende im Leine-Center ist aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gut angelaufen. In den ersten drei Stunden fanden sich am Dienstag bereits rund 60 Spender zum Aderlass im Obergeschoss ein.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte DRK-Sprecher Florian Hentschel. Unter den Spendern seien auch einige gewesen, die zum ersten Mal kamen. Angesichts der Corona-Pandemie habe das DRK insgesamt eine größere Zurückhaltung befürchtet. Dabei würden bei Blutspenden strenge Hygieneregeln beachtet. Wegen der Pandemie halten sich nur wenige Menschen in den Räumen neben dem Expert-Markt auf. Zudem muss durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Vor Eintritt klären die Helfer über die Sicherheitsvorkehrungen auf und messen Fieber.

Blutspenden in Ferienzeit knapp

Zu jenen, die am Dienstag auf einer der sechs Liegen in dem provisorischen Blutspendesaal Platz nahmen, gehörte Martina Reile. Die Pharmazeutin musste von der Bedeutung nicht überzeugt werden. Sie weiß, wie wichtig Blutspenden gerade in der Ferienzeit sind. Nach Angaben des DRK werden allein in Niedersachsen täglich rund 2300 Blutkonserven benötigt, um die Patientenversorgung zu gewährleisten.

Spenden kann laut DRK jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren. Auch wer bereits gegen das Coronavirus geimpft ist, könne schon einen Tag danach zur Blutspende gehen, sagte Patrick Ploberger vom DRK-Blutspendedienst NSTOB: „Die Blutspende hat keine Auswirkungen auf den Impfschutz.“

Das Helferteam steht am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. August, von jeweils 13 bis 19 Uhr bereit. Wer will, kann spontan vorbeikommen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich unter www.terminreservierung.blutspende-leben.de einen Wunschtermin zu reservieren.

Von Astrid Köhler