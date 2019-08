Grasdorf/Alt-Laatzen

Beim Leineschwimmens der Sportlichen Vereinigung (SpVg) am Sonnabend, 31. August, müssen sich die Teilnehmer auf eine Neuerung einstellen: Erstmals können die Schwimmer nicht von einem festen Steg aus ins Wasser gehen. Den alten Steg an der Ohestraße hatte die Stadt aufgrund seines maroden Zustands im Juni abreißen lassen. Nachdem sich nun die Pläne für einen provisorischen Steg aus Kostengründen zerschlagen haben, feilt der Verein selbst an einer Lösung.

Mit dem THW habe es Gespräche über den provisorischen Aufbau eines Bootsstegs gegeben, bestätigte Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage: „Das Angebot für den aufwendigen Einsatz kam aus Kostengründen allerdings nicht in Betracht.“ Weitere Lösungsangebote für das von der SpVg organisierte Leineschwimmen gebe es seitens der Stadt nicht. Der Verein müsse sich selbst um eine geeignete Einstiegsmöglichkeit kümmern. Die Stadt sei mit der SpVg im Gespräch und wolle den Schwimmverein gegebenenfalls unterstützen.

Kommt eine schwimmende Plattform?

Der Verein feilt bereits an einer Lösung. „Wir werden uns selbst ein Provisorium basteln“, kündigte der Leiter der Abteilung Schwimmen/Wasserball, Carsten Stegen, an. Das Organisationsteam erwäge eine Plattform aus einer auf Fässern schwimmenden Palette herzustellen. Diese könne über Leitern erreicht werden, die ans Ufer gelegte sind. Zusätzlich könnten Stricke helfen, an denen sich die Schwimmer bei Bedarf festhalten. Falls die Idee mit der Palette nicht realisierbar sei, käme auch ein Gummiboot in Betracht. „Wir haben darüber schon mit den Wasserballern gesprochen“, sagt Stegen. „Sie haben zugesagt, erst den externen Schwimmern beim Einstieg zu helfen und dann als Letzte ins Wasser zu gehen.“

Bereich unter altem Steg wird untersucht

Damit sich beim Einstieg niemand verletzen kann wollen die Organisatoren der SpVg im Vorfeld der Veranstaltung zudem noch den Grund der Leine auf Überbleibsel des alten Stegs untersuchen und diese gegebenenfalls entfernen. Die SpVg hofft für den 31. August auf trockenes Wetter, „sonst könnte das mit den Leitern etwas rutschig werden“, sagt Stegen. „Das Ufer ist in Grasdorf ja schon relativ steil.“

Einen Termin für den Neubau des Bootsstegs kann die Stadt noch nicht nennen. „Derzeit bereiten wir die Ausschreibung vor“, sagt Brinkmann. Die Ausführung hänge dann wiederum von der Verfügbarkeit der Baufirmen ab. „Wir streben an, dass der Steg im Laufe dieses Jahres erneuert wird.“

SpVg hofft auf 125 Teilnehmer – mindestens

Am Leineschwimmen können sich alle Interessierten beteiligen. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Vereins hofft die SpVg hofft auf eine hohe Beteiligung. „Wir hoffen, dass mindestens 125 Teilnehmer dabeisind“, sagt Stegen. 2013 gingen rund 130 Schwimmer in Laatzen ins Wasser. In dem verregneten Sommer 2017 musste die SpVg-Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt werden – wegen des Hochwassers.

Beginn des Leineschwimmens ist am Sonnabend, 31. August, um 13 Uhr am Ufer der Leine an der Ohestraße gegenüber des Nabu-Naturschutzzentrums. Schwimmer können sich vor Ort anmelden – spätestens bis 12.30 Uhr. In der Teilnahmegebühr von 10 Euro ist der Transport der trockenen Kleidung zum Zielpunkt beim Bootsclub in Alt-Laatzen enthalten sowie die Begleitung durch Feuerwehr und DLRG. Am Ziel werden auch Getränke und Speisen angeboten.

