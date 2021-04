Laatzen-Mitte

Das Loch in der Wand des Sparkassenvorraums zeigt, wo bis Mittwochmittag noch ein Geldautomat installiert war. Ab sofort bleibt das Gebäude am Leine-Center wegen umfangreicher Modernisierungs- und Umbauarbeiten geschlossen. Die Kunden können von Freitag an in einem Provisorium die SB-Serviceangebote nutzen. Dabei sollten sie sich allerdings auf Wartezeiten einstellen.

Anders als in dem alten SB-Bereich, den zeitgleich bis zu vier Kunden nutzen durften, darf das Provisorium nur noch von einer Person betreten werden. Ausnahmen gelten nur für Begleitpersonen, also wenn Menschen Hilfe benötigen, oder für ein Elternteil mit kleineren Kindern, teilt Sparkassensprecherin Dagmar Lietz mit. Im Sinne des Infektionsschutzes sei es aber wichtig, dass sich möglichst alle an die Vorgaben hielten.

Von Montag, 26. April, an soll in dem Nachbarcontainer ein kleines Beratungscenter eröffnen – für Kunden mit Termin. Ein Teil des Beraterteams aus Laatzen-Mitte werde in der Zeit des Umbau in Rethen, Hemmingen und Pattensen arbeiten, teilte die Vertriebsdirektorin der Sparkasse Hannover in Laatzen, Bettina Bunse, mit.

Kernsanierung und Modernisierung des Sparkassengebäudes (Bildhintergrund) sollen etwa ein Jahr dauern. Bis Frühjahr 2022 wird demnach das provisorische Beratungszentrum (Bildvordergrund) sowie der provisorische SB-Bereich am Leineplatz benötigt. Quelle: Astrid Köhler

Wegen der coronabedingten Zugangsbeschränkungen hatten sich vor dem Sparkassengebäude in Laatzen-Mitte immer wieder längere Schlangen gebildet. Zeitweise wurde sogar einen Sicherheitsdienst mit der Lenkung der Kundenströme betraut. Als Alternativ zu seinem Provisorium am Leineplatz verweist das Geldinstitut auf seine Standorte mit Beratungscenter in Rethen.

Sparkasse investiert bis 2022 fünf Millionen Euro

Die Sparkasse investiert in Laatzen rund fünf Millionen Euro in ein modernes Raumkonzept mit flexiblen Arbeits- und Beratungsplätzen, Aufenthaltsbereichen und nachhaltigen Möbeln. Die Schließfachanlagen an dem Standort wird auf das Dreifache erweitert. 200 der künftig 2339 Fächer sollen barrierefrei zugänglich sein.

Da die Kernsanierung und der Umbau etwa ein Jahr dauern sollen, wird auch das Provisorium bis voraussichtlich Frühjahr 2022 benötigt.

Von Astrid Köhler