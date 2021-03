Laatzen-Mitte

Die Sparkassenfiliale in Laatzen-Mitte ist nach denen am Lindener Markt, am Sahlkamp und in Garbsen die nächste, die umfangreich modernisiert wird. Vorbereitend dafür sind am Mittwoch die Container für das provisorische Gebäude von Garbsen nach Laatzen an den Leineplatz geliefert worden. Dort könnten sie eine ganze Weile stehen. Zum Vergleich: Die Modernisierung des Geldinstituts in Garbsen dauerte ein Jahr und kostet vier Millionen Euro.

„Wir wollen so schnell wie möglich loslegen“, betonte Sparkassenprecherin Sandhya Wilde-Gupta. Da die Baugenehmigung seitens der Stadt Laatzen noch ausstehe, könne aber kein konkreter Termin für den Start genannt werden. Bis auf Weiteres werden die Bankgeschäfte daher wie gewohnt im Hauptgebäude abgewickelt, ehe sie zumindest für Teile des Dienstleistungsangebotes auf die Container ausweichen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatten die Geldinstitute eher mit Filialschließungen Schlagzeilen gemacht. Allein in Laatzen wurden sieben Standorte der Sparkasse, Volksbank und Deutschen Bank aufgegeben – als Folge des allgemeinen Umbruchs im Bankengeschäft und des Trends zum Onlinebanking. Nun soll das Leistungsangebot an den verbliebenen Standorten konzentriert und attraktiv präsentiert werden.

Infotresen und Aufenthaltsbereiche ersetzen klassische Schalter

Im Februar 2020 hatte die Sparkasse Hannover angekündigt, mehrere Niederlassungen in Hannover und dem Umland in einem neuen einheitlichen Design zu modernisieren. Anstelle der klassischen Schalteratmosphäre werden offene Infotresen, Aufenthaltsbereiche und Sitzecken für Kunden samt Kaffeeausschank eingerichtet. Auch in Laatzen sollen dabei Holz und andere Naturmaterialien sowie Kunststoffe aus Recyclingmaterial verbaut werden und die Beschäftigten flexible Arbeits- und Beratungsplätze erhalten.

Angekündigt hatte die Sparkasse Hannover Investitionen von jeweils zehn Millionen Euro innerhalb von drei Jahren. Nach Möglichkeit würden jeweils drei Standorte pro Jahr umgerüstet, so Wilde-Gupta. Das neue Erscheinungsbild für die Sparkasse hat das Designbüro RSW aus Hannover-Limmer entworfen.

Von Astrid Köhler