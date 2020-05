Gleidingen/Rethen

Unfall, Feuer oder ein Krankheitsfall: Wenn die Feuerwehr alarmiert wird, kann es auf jede Minute und mitunter jede Sekunde ankommen. Schnelligkeit ist also wichtig, auch für die Helfer der Ortsfeuerwehr Gleidingen. Doch genau die hat aktuell ein Problem: Seit der Baustelle und Einbahnstraßenregelung auf der Hildesheimer Straße kommen sie nur über einen Umweg zu ihrer neuen Feuerwache-Süd in Rethen. Zwar hat die Stadt für Einsatzkräfte eine Behelfszufahrt über den früheren Feldweg und durch das Gleidinger Neubaugebiet Am Erdbeerhof eingerichtet, doch dort wurden die Helfer zuletzt von ahnungslosen und wütenden Spaziergängern ausgebremst.

Beim jüngsten Einsatz am Montag, ein Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der B 6, seien mehrere Menschen teils mit Kindern und Buggy mitten auf eben jener Straße gelaufen, die die Feuerwehrleute auf ihrer Anfahrt zur Wache nehmen mussten, berichtet der stellvertretende Gleidinger Ortsbrandmeister André Oestreich. Eine Mutter habe wütend gestikuliert und auf Einhaltung des vorgeschriebenen Tempo 10 gedrängt. Ein Hundehalter legte sogar noch einen drauf. „Der Mann blieb mitten auf der Straße stehen und hielt mich an“, berichtet Feuerwehrmann Matthias Peek. Im belehrenden Ton habe der Spaziergänger darauf hingewiesen, dass die Straße für Autos wie seines gesperrt sei. Immerhin gibt es täglich Dutzende Autofahrer, die das Durchfahrtsverbot ignorieren.

Feuerwehr ist zur Durchfahrt berechtigt

Es habe einiges an Mühe gekostet, den Mann zu überzeugen, dass er Feuerwehrmann und im Einsatz sei, berichtet Peek. Schließlich habe er ihm einen Brief der Stadt Laatzen gezeigt, wonach er bei Einsätzen zur Durchfahrt berechtigt ist und das Tempolimit „unter Beachtung besonderer Sorgfaltspflicht“ auch überschreiten darf. Insgesamt hat die Stadt rund 75 Ausnahmegenehmigungen für die Müllentsorgung, Pflegedienste und einen Hausarzt ausgestellt, darunter auch 43 für die Helfer der Feuerwehr. Erst als er das Schreiben sah, gab der Mann die Straße frei und Peek konnte weiterfahren.

Die Ortsfeuerwehrleute in Gleidingen haben eine Genehmigung, den Verbindungsweg im Falle eines Einsatzes in Richtung Rethen - und nur in diese Richtung - zur Wache fahren zu dürfen. Quelle: Astrid Köhler

„Bei Einsätzen muss es schnell gehen, und wir können uns überall legitimieren“, betont Oestreich. Schon jetzt habe sich die Anfahrt zur Feuerwache für viele Gleidinger verdoppelt. Statt über die Hildesheimer Straße direkt nach Rethen zu fahren, müssen sie den Umweg durchs Neubau- und Wohngebiet nehmen. Und dort gibt es nun die nächsten Hindernisse durch Spaziergänger und mitunter doch wieder stehenden Autos auf der Braunschweiger Straße. Die Stadt erwägt, das dort verhängte beidseitige Halteverbot wieder aufzuweichen. Es sei fraglich, ob die vorgeschriebenen Anfahrtzeiten weiter zu halten seien, sagt Oestreich. Bei einer Doppelalarmierung seien die Rethener Kräfte häufig früher am Einsatzort – sogar in Gleidingen.

Einsatzkräfte in Privatautos sind schwer zu erkennen

Er verstehe, dass es für Außenstehende schwer zu erkennen sei, ob es einen Feuerwehreinsatz gibt, zumal wegen der Lärmbelästigung kaum mehr mit Sirene alarmiert werde, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister weiter. Umso mehr hofft Oestreich auf Öffentlichkeit und Problembewusstsein: „Wir wollen die Bevölkerung sensibilisieren.“ Einige Dutzend Einsätze könnten es bis zur geplanten Freigabe der Hildesheimer Straße im Dezember noch geben.

Bis dahin behelfen sich die Feuerwehrleute mit privat für die Autos angeschafften Aufklebern, Schildern und Blinktafeln: „Das ist alles nichts Offizielles.“ Im Nachgang zum Einsatz von Montag hat die Gleidinger Feuerwehr auch einen Hinweis bei Facebook veröffentlicht und auf die besondere Situation der Anfahrt hingewiesen. Auf diesem Weg erhielt sie auch eine Nachricht der Mutter, die am Montag so wild gestikuliert hatte. Sie habe sich sehr erschreckt und ihr Kleinkind schützen wollen. Die Helfer seien nicht zu erkennen gewesen, weshalb sie um Entschuldigung bitte. „Wir müssen alle Rücksicht nehmen“, so Oestreich.

"Offiziell ist das nicht": Gleidingens stellvertretender Ortsbrandmeister André Oestreich hat sich privat Schilder und ein Display angeschafft, um im Einsatzfall auf sich als Feuerwehrmann aufmerksam zu machen. Quelle: Astrid Köhler

