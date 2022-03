Laatzen-Mitte

Der Umsonstladen in Laatzen nimmt keine Sachspenden mehr für geflüchtete Jugendliche und Erwachsene aus der Ukraine an. Das Lager der Arche sei mittlerweile voll. Vor rund zwei Wochen hatte der Umsonstladen gemeinsam mit der Thomasgemeinde und dem Jugendmigrationsdienst und in Kooperation mit der DRK Kleiderkammer um Sachspenden auch für geflüchtete Jugendliche und Erwachsene aus der Ukraine gebeten. Wegen des vollen Lagers hat der Umsonstladen nun am Donnerstag einen vorläufigen Stopp der sogenannten Ukraine-Spendenaktion verkündet.

„Wir wurden sehr gut bedacht, sodass wir erst einmal nichts mehr annehmen können“, sagt die Koordinatorin des Umsonstladen, Madeline Schlüter. Bereits eine Woche nach Aktionsbeginn wurde die Spendenmenge auf eine Tasche pro Person beschränkt. Nun ist auch dafür kein Platz mehr. Jacken, Schuhe und andere Bekleidung sowie Handtücher und Bettwäsche gebe es vorerst genug, sagt Schlüter. Was hingegen weiterhin benötig werde, seien Baby- und Kinderbekleidung, das originäre Angebot des Umsonstladens. Auch Kinderwagen, -betten und andere Utensilien für Babys und kleine Kinder würden weiterhin angenommen.

Der Umsonstladen in der Arche der Thomasgemeinde, Marktstraße 21, ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 14 Uhr und dienstags von 14 bis 17 Uhr. Erreichbar ist die Einrichtung unter Telefon (05 11) 1 64 52 42 und die Koordinatorin Madeline Schlüter unter Telefon (01 78) 6 34 91 00.