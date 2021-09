Rethen

Der Glanz alter Zeiten als Bezirkssportanlage ist am Erbenholz schon seit Längerem nur noch zu erahnen: Nach Niederschlägen bleiben Pfützen auf der Laufbahn stehen, die einstigen Kunststoffbeläge auf den sogenannten Kopfsegmenten hinter den Fußballtoren haben sich aufgelöst. Die alte Kugelstoßanlage am Südende der Anlage ist zugewuchert und markiert inzwischen den Weg zu einem kleinen Materiallagerplatz. Doch genau weil die Sportanlage dringend sanierungsbedürftig ist, will sich die Stadt des Themas nun annehmen.

„Aufgrund des Alters der Gesamtanlage ist – mit Ausnahme des Naturrasenplatzes – ein erheblicher Sanierungsbedarf entstanden, der mit rein pflegerischen Maßnahmen nicht mehr zu beheben ist“, schreibt der Fachbereichsleiter Thomas Schrader in einer Beschlussempfehlung für die städtischen Gremien. Insbesondere die leichtathletischen Einrichtungen müssten grundlegend saniert werden.

Konkret im Fokus steht unter anderem die Laufbahn, die bereits so verdichtet ist, dass kein Wasser mehr abfließt und Läufer nach Regengüssen um Pfützen herumrennen müssen. Zu allem Überfluss ist auch noch die Entwässerungseinrichtung „irreparabel defekt“, sodass sie gleichfalls erneuert werden muss.

Der Kugelstoßring am Südende der Anlage ist völlig zugewuchert. Quelle: Astrid Köhler

Vom Trainingsbereich für Diskuswerfer, Speerwerfer, Hoch- und Weitspringer sowie Kugelstoßer ist ebenfalls nicht mehr viel übrig. Die Segmente im Norden und Süden seien ursprünglich in Kunststoff ausgeführt worden, teilt Schrader weiter mit. Die Schicht habe sich aber nahezu vollständig aufgelöst und wurde bereits entfernt. „Problematisch ist hier insbesondere der Materialaustrag und die unebene Oberfläche an sich“, heißt es weiter in der Beschlussvorlage.

Die Anlaufbahn für die Weitsprunggrube wurde vor einigen Jahren provisorisch mit Gummimatten ausgelegt, die ihrerseits schon wieder porös sind. Quelle: Astrid Köhler

Damit überhaupt noch einzelne Sportdisziplinen ausgeübt und für das Sportabzeichen abgenommen werden können, wurden an der Weitsprunganlage im Süden provisorisch Anlaufbahnen aus Gummi ausgelegt. Doch selbst diese sind schon wieder teils porös und weisen erste Lücken auf.

„Das war schon mal eine schnuckelige Anlage“, erinnert sich Hannelore Flebbe, seit Kindertagen Sportlerin und seit vielen Jahren Vorsitzende des TSV Rethen. Bis in die Neunzigerjahre war Rethen Austragungsort für Leichtathletikwettbewerbe. Doch der Pflegeaufwand und das nötige Investment waren zu groß, und so verlor die Sportstätte am Erbenholz die Eignung als Bezirkssportanlage. Diese Ansprüche erfüllen in Laatzen nun die Anlagen der beiden Schulzentren. Alternativ nutzen Vereine externe Sportanlagen wie die in Sarstedt oder beim VfL Eintracht Hannover.

Neubau der Anlage ist zu kostspielig

Dass am Rethener Erbenholz noch einmal eine kostspielige Bezirkssportanlage gebaut wird, schließt sogar die TSV-Vorsitzende aus: „Dafür müssten wir eine Tartanbahn bekommen, und auch sonst wäre der Aufwand zu groß.“ Sie sei schon zufrieden, wenn die Kugelstoßanlage erneuert und weitere Bereiche wieder nutzbar gemacht würden.

Wie teuer die Maßnahme wird, ist noch unklar. Im nächsten Schritt will die Verwaltung zunächst Gespräche mit den Nutzergruppen führen – den Vereinen FC und TSV Rethen sowie der Grundschule. Auf Basis der Bedarfe sollen dann bis Jahresende eine konkrete Kostenberechnung erstellt und die erforderlichen Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Die Leistungen könnten – die Genehmigung des Haushalts vorausgesetzt – im Sommer 2022 ausgeschrieben werden und die eigentlichen Arbeiten je nach Wetterlage im Frühjahr 2023 beginnen.

Von Astrid Köhler