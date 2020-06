Laatzen

Seit dem 25. Mai ist Indoorsport wieder zulässig – unter Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen. Während Vereine wie der Turn-Klubb Hannover und andere erstmals seit der Corona-Zwangspause ihre Hallen schon wieder nutzen, müssen sich die Laatzener Sportvereine noch in Geduld üben. Wie die Stadt mitteilte, bleiben die Hallen bis mindestens 29. Juni und voraussichtlich darüber hinaus bis zu den Sommerferien geschlossen. Die Vereine zeigen Verständnis – nicht zuletzt, weil sie für die umfangreichen Reinigungen geradestehen müssten.

Zeitaufwand für Reinigung ist zu hoch

„Grundsätzlich brauchen wir jede Halle und ist es für uns extrem schwer, wenn wir den Betrieb dort nicht anbieten können“, sagt Tobias Voigt, Präsidiumssprecher des VfL Grasdorf. Aktuell sehe der Verein keine Alternative. Solange es keinen Schulsport gibt und die Stadt die Reinigung übernimmt, wäre der VfL selbst dafür zuständig. „Das können wir nicht stemmen.“ Der Personal- und Zeitaufwand, alle Flächen und jedes Handgerät zu desinfizieren und alles zu dokumentieren, sobald eine Gruppe die Halle verlasse, sei immens, so Voigt. „Es hört sich von der Politik nett an, die Hallen zu öffnen, aber die Verantwortung und Umsetzung liegt bei uns.“

Der VfL Grasdorf hat neben Yoga auch viele weitere Kurse an die frische Luft verlegt. Quelle: privat (Archiv)

Reinigung würde Tausende Euro pro Woche kosten

In einem internen Schreiben an die Vereine hatte die Stadt die Reinigungskosten grob berechnet. Demnach wäre „ein vier- bis fünfstelliger Euro-Betrag je Nutzungswoche“ fällig. Dabei sei noch nicht einmal geklärt, ob die Dienstleister überhaupt Kapazitäten frei hätten. Schließlich werden die Reinigungskräfte jetzt in den Schulen verstärkt gebraucht. Auch die Vereine selbst können den Aufwand kaum leisten, zumal sich neue Probleme ergeben würden.

„Wir nutzen Schaumstoffbälle“, sagt die Rethener TSV-Vorsitzende Hannelore Flebbe. „Wie sollen wir die desinfizieren?“ Auch frage sie sich, wie die Lederbezüge von Kästen und andere Geräte aussehen würden, wenn diese über einen längeren Zeitraum vorschriftsmäßig und täglich mehrfach gereinigt würden. „Wir müssen da durch“, sagt die TSV-Chefin. „Bevor der Schulsport nicht offiziell wieder anfängt, wird sich keiner der Vereine dafür aussprechen, dass wir in die Halle gehen.“ Viele Sparten wie Handball und Volleyball könnten nach draußen ausweichen, andere wie Tischtennis müssten noch warten. Sie sehe keinen Druck, zumal die angebotenen Outdoorkurse nicht annähernd voll sind. „Es gibt Leute, die Angst haben, sich mit zehn anderen zum Sport zu treffen.“ Die jüngsten Ausbruchsherde von Corona in Göttingen und im Landkreis Leer zeigten, wie schnell es gehen könne.

Stadt setzt auf Nachdruck und Sorgfalt

„Wir lassen uns nicht festlegen, wie schnell wir die Hallen öffnen“, betonte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Die Verwaltung arbeite mit Nachdruck, aber auch mit gebotener Sorgfalt an den Voraussetzungen für die Wiedereröffnung der städtischen Hallen. Neben den Fragen der Reinigung, Desinfektion und Hygiene sind auch jene zu Rechten, Pflichten und Haftungen zu klären. Zudem müssen Lüftungszyklen individuell angepasst werden. Ein genaues Datum können zurzeit noch nicht benannt werden.

In dem Schreiben der Stadt an die Vereine heißt es: „Es ist fraglich, ob die Öffnung der Hallen – gleich unter welchen Bedingungen – noch vor den Sommerferien erfolgt.“ Mit Sicherheit würden diese aber „nicht vor der 27. Kalenderwoche“ geöffnet. Diese beginnt am 29. Juni.

Fitnesskurs an der frischen Luft: Die BSV-Übungsleiterin und Vereinsvorsitzende Heike Heisig (Zweite von rechts) und die Teilnehmerinnen des Sportkurses trainieren in extra eingekreideten Quadraten von drei mal drei Metern Größe. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Heike Heisig, die Vorsitzende des BSV Gleidingen, bleibt skeptisch gegenüber Indoorsport. Der Zeitpunkt sei noch nicht gekommen. Vielmehr sollten neue Erkenntnisse zu Aerosolen und der Übertragung des Coronavirus sowie die weitere Entwicklung der Pandemie abgewartet werden. „Wir möchten unsere Mitglieder lieber viele Jahre gesund und munter haben, als dass jetzt ein Schnellschuss kommt und später jemand fehlt“, sagt Heisig. „Wir verzichten daher lieber und bauen das Outdoorangebot weiter aus.“ In der kommenden Woche sollen die nächsten drei Kurse starten. Dann gibt es insgesamt acht auf der Anlage in Gleidingen, unabhängig von Tennis und Boule. „Und nach den Ferien“, so Heisig, „sehen wir weiter.“

Von Astrid Köhler