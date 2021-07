Laatzen-Mitte

Wenn ab 2023 die neue Grundschule Im Langen Feld entsteht, werden die Flächen der bisherigen Einfeldhalle und der Treff Quatschkiste überbaut. Der Rat der Stadt hat jetzt deren Abriss und dem Bau einer größeren Zweifeldhalle zugestimmt. Die nahe gelegene Sporthalle am Kiefernweg, die Grundschüler während der Bauphase für den Sportunterricht nutzen, soll danach ebenfalls weichen. Die Quatschkiste zieht zunächst in alte Kita-Räume der Grundschule, später in den Neubau.

Mit ihren Beschlüssen folgt die Politik dem Verwaltungsvorschlag, der auf den Ergebnissen einer externen Standortanalyse für den Grundschulneubau basiert. Demnach ist ein Hallenneubau langfristig wirtschaftlicher. Zudem vereinfacht der Abriss der Altgebäude das Gesamtprojekt: Statt die Grundschule in mehreren Abschnitten um die Sporthalle und Quatschkiste herum neu zu bauen (Variante eins), könnte das Gelände bei Variante zwei optimal aufgeteilt und zügig in einem Abschnitt auf den vorhandenen Freiflächen errichtet werden, erläuterte Architektin Ute Michel vom beauftragten Büro Carsten Grobe bei der jüngsten Sitzung von Schulausschuss und Ortsrat. „Das Risiko, dass etwas schiefgeht, ist wesentlich geringer als bei Variante eins“, sagte sie.

Architektin Ute Michel vom Büro Carsten Grobe erläutert in der Sitzung von Schulausschuss und Ortsrat den baulichen Zustand der Einfeldhallen am Kiefernweg und Im Langen Feld. Quelle: Astrid Köhler

Schadstoffbelastungen im Schulgebäude

Hintergrund ist die Schadstoffuntersuchung im Jahr 2018, bei der PCB- und Asbestbelastung in der Grundschule nachgewiesen wurde. Solange das Gebäude unberührt bleibt, bestehe keine Gefahr, sagen die Experten. Bei Teilabrissen des Klassentrakts jedoch wäre das Gebäude zu sanieren.

Was aus Sicht der Architekten noch für den Hallenabriss spricht: Das 1970 gebaute Gebäude wurde zwar 2012 in Teilbereichen saniert, ist aber nicht barrierefrei. Zudem fehlen dort Nebenräume wie Umkleiden und Sanitärbereiche für Lehrkräfte. Die Chance für den größeren Hallenneubau böte sich nur jetzt, betonte Architekt Grobe. Bei Variante eins fehle später dafür der Platz.

Beim Vergleich der Baukosten für den Grundschulneubau in beiden Standortvarianten wurde die Halle am Kiefernweg mit einbezogen. Für eine Übergangszeit sei diese noch geeignet, sagte Michel. Langfristig seien dort jedoch umfangreiche Sanierungen nötig. Die Architektin verwies unter anderem auf die aus Brandschutzgründen inzwischen unzulässigen Holzvertäfelungen im Innenraum. Durch den Abriss beider Hallen und den Neubau stiegen zwar die Baukosten, so Grobe, langfristig amortisierten sich diese aber wegen niedrigerer Betriebs- und Instandhaltungskosten. „Eine Zweifeldhalle benötigt weniger Fläche als zwei Einfeldhallen.“

„Hochenergetisches Bauen rechnet sich“: Carsten Grobe von gleichnamigen Architekturbüro erklärt, dass sich die Mehrkosten für den Bau einer neuen Zweifeldhalle langfristig amortisieren. Quelle: Astrid Köhler

Zudem fördere die Bundesregierung hochenergetische Gebäude, so Grobe, dessen Büro schon vor 15 Jahren die Passivsporthalle der Albert-Einstein-Schule errichtet hatte. Der Architekt verwies auf ein neues Programm, wonach 15 bis 23,5 Prozent der Kosten zuschussfähig seien. „Wenn wir hochenergetisch bauen, bekommen wir bis zu 2 Millionen Euro Förderung“, sagte er.

Die reine Bausumme liegt beim Neubau mit Zweifeldhalle (Variante zwei) bei 17,3 Millionen Euro. Bei der Variante eins hingegen sind es 15,8 Millionen Euro. Rechne man die Ersparnisse bei Energie, Betrieb und Instandhaltung hinzu, wäre die Stadt nach 20 Jahren bei geschätzten Mehrkosten von nur noch 930.000 Euro, so Grobe. Auf den Lebenszyklus von 50 Jahren gesehen gingen diese „nahezu gegen null“. Hochenergetisches Bauen rechne sich.

Ratsleute stimmen für Abriss der Hallen und Quatschkiste

Die Ratsleute, die noch 2019 für den Erhalt von Quatschkiste und Halle gestimmt hatten, überzeugten die Argumente. „Die Variante zwei bietet eine Reihe Vorteile, und wir lassen die Schadstoffe im Altbau“, sagte FDP-Ratsherr Gerhard Klaus im Schulausschuss. Beide großen Ratsgruppen stimmten für den sukzessiven Abriss aller Gebäude.

Die Mitglieder des Schulausschusses und des Ortsrats stimmen in gemeinsamer Sitzung nacheinander für den Abriss der alten Sporthalle und Quatschkiste sowie den Neubau einer Zweifeldhalle bei der Grundschule Im Langen Feld Quelle: Astrid Köhler

Uneins war sich der Rat allerdings bei der Frage, ob der anschließende Abriss der Sporthalle Am Kiefernweg gleich mitbeschlossen werden sollte – und zwar „sobald sie nicht mehr für den Schul- und Vereinssport benötigt wird“, wie es im Antrag heißt. Entschieden sich die Fraktionen im Schulausschuss und Ortsrat noch für die Streichung des Passus, kassierte dies die rot-rot-grüne Mehrheitsgruppe im Rat wenige Tage später – zum Ärger der Opposition. „Hier wird mit einem Beschluss etwas vorweggenommen, was normalerweise im Rahmen eines Sportentwicklungsplans entschieden würde“, sagte CDU-Fraktionschef Christoph Dreyer.

„Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung beurteilen kann, inwiefern Nutzungsmöglichkeiten in Laatzen vorhanden sind“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Rehmert. Sie vertraue darauf. Bernd Stuckenberg (SPD) ergänzte, die Halle werde schon jetzt von nur drei Gruppen genutzt, Kollegin Luisa Oyen verwies auf den Wunsch der Albert-Einstein-Schule, das überbaute Beachvolleyballfeld dort anzulegen. Der Antrag wurde schließlich von der Mehrheitsgruppe gegen die Stimmen von CDU und FDP beschlossen.

Von Astrid Köhler und Johannes Dorndorf