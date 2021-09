Grasdorf

Mit rund 50 geladenen Gästen hat die evangelische St.-Marien-Gemeinde am Sonnabend die Eröffnung ihres neuen Gemeindehauses gefeiert. Dabei ist das Gebäude an der Straße Am Südtor noch gar nicht ganz fertig: Es fehlen zum Beispiel noch alle Türen, das gilt auch für die drei Toiletten, wo zudem das Wasser noch nicht läuft. „Die Lieferung mancher Materialien dauert in der Corona-Zeit länger als gedacht. Doch wir hatten diesen Termin für die Öffnungsfeier bereits gesetzt und wollten ihn auch nicht wieder streichen“, sagte Pastor Burkhard Straeck. Er rechnet damit, dass das Gebäude Mitte November endgültig fertig wird.

Das neue Gemeindehaus ist 185 Quadratmeter groß und hat rund 950.000 Euro gekostet. Die Landeskirche, der Kirchenkreis Laatzen-Springe und die Gemeinde haben die Kosten gemeinsam übernommen. „Die Gemeinde hat dafür das Grundstück mit dem alten Gemeindehaus verkauft“, sagt Straeck. Zu den Planern des alten Domizils, das nur wenige Meter entfernt steht, gehörte in den Siebzigerjahren der Architekt Helmut Flohr. Der 89-jährige Grasdorfer zählte denn auch zu den Gästen der Eröffnungsfeier für das neue Gebäude. „Das freut mich besonders“, sagte Straeck.

Neues Gemeindehaus vermittelt Offenheit

Das neue Gemeindehaus soll auch architektonisch die Offenheit der Gemeinde vermitteln. Eine lange Front bis zum Boden reichender Fenster bietet die Möglichkeit, von außen herein zu schauen. Der große Raum in dem Gebäude kann zweigeteilt werden. „Je nach Bedarf und benötigter Größe“, erläuterte der Pastor. Auch der Garten rund ums Gebäude soll immer öffentlich zugänglich sein. „Es wird hier kein Tor geben.“ Zurzeit kann das Gemeindehaus nur über eine provisorische Rampe von außen betreten werden. Der Boden des Gartens soll jedoch noch angeglichen werden, sodass der gesamte Bereich barrierefrei wird.

Zur Galerie Die St.-Marien-Gemeinde hat am Sonnabend mit rund 50 geladenen Gästen ihr Gemeindehaus in Grasdorf eröffnet. Das neue Gebäude hat rund 950.000 Euro gekostet. Es soll auch ein Symbol der Offenheit der Gemeinde sein.

Im Garten selbst ist ein kleiner Sitzkreis mit einem Taufstein in der Mitte, der vor einigen Jahren auf dem Gelände ausgegraben wurde. „Wir blicken vom Gemeindehaus auf den Taufstein und dann zur Straße, also quasi zur Welt“, sagte Straeck. Betreut wurde der Bau von dem Architekturbüro Nehse und Gerstein aus Hannover. „Wenn die Außenanlagen fertig sind, könnte das gesamte Ensemble zum Zentrum und Herzstück von Grasdorf werden“, sagte Patrick Gerstein bei der Feier. Das ist auch im Sinne von Straeck. So soll das Gemeindehaus nicht nur für kirchliche, sondern auch kulturelle Zwecke zur Verfügung stehen. „Bei Bedarf können auch Vereine dort ihre Versammlungen abhalten“, sagte Straeck.

Superintendent Andreas Brummer hält die Predigt

Bevor die Gäste das Haus besichtigen konnten, gab es eine rund zweistündige Andacht inklusiver vieler Grußworte. Straeck segnete das neue Gemeindehaus. Die Predigt hielt Superintendent Andreas Brummer, der seit Anfang des Jahres im Amt ist und sich damit gleichzeitig der Gemeinde öffentlich vorstellte. „Wenn das Haus endgültig fertig ist, beginnt der zweite Bauabschnitt: Die Menschen der Gemeinde sollen sich dort begegnen und es mit Leben füllen“, sagte Brummer.

Hohe, lichte Räume prägen Grasdorfs neues Gemeindehaus. Quelle: Tobias Lehmann

Straeck dankte den ehrenamtlichen Mitarbeitern aus dem Kirchenvorstand für die Unterstützung des Projekts und hob besonders den Vorsitzenden Ralph Beerbom hervor. „Ralph Beerbom hat quasi Tag und Nacht mit den Architekten kommuniziert, um Details abzusprechen. Ohne ehrenamtliche Begleitung wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen“, sagte Straeck. Lauter Applaus drückte die Anerkennung für die ehrenamtliche Leitung aus.

Für Bürgermeister Köhne schließt sich ein Kreis

Grußworte sprach unter anderem Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU). Er erinnerte sich daran, dass einer seiner ersten öffentlichen Termine nach seiner Wahl 2014 in der Gemeinde in Grasdorf war. Ende Oktober endet seine Amtszeit. „Für mich schließt sich ein Kreis. Ich wünsche dieser Gemeinde, dass ihre Mitglieder immer so aufgeschlossen und begeisterungsfähig bleiben, wie ich sie kennengelernt habe“, sagte er.

Schließlich trat auch noch das Ehepaar Thomas und Claudia Weber vor das Mikrofon. Thomas Weber ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Grasdorfer Vereine. Er lobte das Gebäude, das eine „gute Mischung aus Moderne und Tradition“ darstelle. Er freue sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit der Vereine mit der Gemeinde.

Claudia Weber, Leiterin der Grundschule Grasdorf, erinnerte sich daran, dass sie auf den Tag genau vor 20 Jahren ihre Prüfung zur Lehrerin bestanden habe. Es war der 11. September 2001. Nach dem terroristischen Anschlag an dem Tag in New York war das World Trade Center eingestürzt. Es gab fast 3000 Todesopfer. An eine Feier war für Weber an dem Tag deshalb nicht zu denken. „Wir sind stattdessen in das Gemeindehaus gegangen und haben beisammen gesessen, getrauert, Trost gespendet. Solche Gebäude der Gemeinschaft sind wichtig für uns alle.“

Von Tobias Lehmann