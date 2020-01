Grasdorf

Am Computer ist das neue, komplett barrierefreie Gemeindezentrum von St. Marien schon fertig: ein rot verklinkertes Gebäude mit Satteldach auf rechteckigem Grundriss, größtenteils bodentiefen Fenstern, lichtdurchflutetem und teilbarem Saal, Küche sowie Sanitär, Lager- und Verwaltungsräumen. Bis der entsprechend den örtlichen Gestaltungsvorschriften gestaltete Neubau nach dann knapp einjähriger Bauzeit im Januar 2021 aber tatsächlich im derzeitigen Pfarrgarten eröffnet und genutzt werden kann, ist aber noch einiges zu tun. Die Gemeinde ist nach jahrelanger Vorbereitung und Zeit des Wartens, den verschiedenen Auswahl-, Planungs- und Genehmigungsverfahren mehr als bereit. Sie plant für Februar eine Informationsveranstaltung und für Juli eine große Party.

„Wir haben ein paar Jahre ausgesetzt und wollen am Wochenende 11. und 12. Juli ein großes Gemeindefest feiern“, kündigt Pastor Burkhard Straeck an. Rund ein Dutzend Gruppen der Grasdorfer Kirchengemeinde sowie Ehrenamtliche und Teamer seien daran beteiligt, ergänzt der Vorsitzende des Kirchenvorstands Ralph Beerbom. An dem Sonnabend werde es viel Livemusik geben: unter anderem mit der Laatzener Band Catch me Back. Am Sonntag gebe es dann einen Freiluftgottesdienst und würden entlang der Straße Am Südtor Stände aufgebaut.

Neubau ist für Veranstaltungen und Feiern geeignet

Zudem will die Gemeinde bei ihrem Fest Mitte Juli Rohbaubesichtigungen anbieten. Von dem modernen Gemeindezentrum, das künftig auch auswärtige Gruppen und Gäste für Feiern, Vorträge und Veranstaltungen nutzen können, soll dann schon einiges zu sehen sein: Von Süden aus kommen die Besucher durch den Haupteingang ins Gebäude mit langem Flur.

Der Saal mit großer abdunkelbarer Fensterfront und Terrassenbereich weist nach Westen. Die Küche wurde zwischenzeitlich auf die Nordseite verlegt, ist aber weiterhin über eine Durchreiche direkt mit dem Saal verbunden, und im östlichen Gebäudedrittel liegen der Sanitärtrakt sowie Lager- und Verwaltungsräume.

Öffentliche Toilette und freier WLAN-Zugang

Der Clou: Zur Öffnungszeit des Gemeindebüros sind die behindertengerechten Toiletten und Wickelmöglichkeiten öffentlich zugänglich, auch für Spaziergänger in der Leinemasch. Außerdem wird das gesamte Gebäude mit WLAN ausgestattet und es gibt Anschlüsse für Beamer. Das neue Pfarrbüro ist über einen separaten Eingang auf der Ostseite zu erreichen.

Errichtet wird das an der Dachspitze rund zehn Meter hohe Gebäude im derzeitigen Pfarrgarten nach den Plänen des Büros Nehse und Gerstein. Dieses hatte vor zwei Jahren den vom Amt für Bau- und Kunstpflege, der Gemeinde und weiteren Experten begleiteten Architektenwettbewerb gewonnen. Eine unabhängige Jury wählte es unter fünf Bewerben als Sieger aus.

Infoveranstaltung im Februar

Nach der Erschließung des Grundstücks und die Vorbereitung der Abwasserkanäle durch die Stadt stünden zunächst Tief- und Rohbauarbeiten an, so Straeck. Zudem plant der Kirchenvorstand eine Informationsveranstaltung – voraussichtlich im Februar. „Der genaue Termin kann erst festgelegt werden, wenn die Beauftragungen der Baufirmen erfolgt sind“, sagt Beerbom. Schließlich solle bei dem Termin der weiteren Bauverlauf bekannt gegeben werden.

Sobald die Bagger anrollen und die Baugrube ausheben, wird auch der Kampfmittelräumdienst zugegen sein. Funde sind in dem Bereich nicht unwahrscheinlich, denn Grasdorf wurde im Zweiten Weltkrieg großflächig bombardiert und zerstört. Auch die Kirche brannte bei den fehlgeleiteten Angriffen auf Hannover im September 1943 nieder.

„Soft-Opening“ und „ Smartbench “

Die Gemeinde rechnet bei dem neuen Gemeindezentrum mit weniger als einem Jahr Bauzeit sodass bereits die nächste Winterkirche dort abgehalten werden könne. Für Januar 2021 ist ein sogenanntes Soft-Opening geplant, erklärt Pastor Straeck. Spätestens zum Sommer werde dann auch die Außenbereiche entsprechend hergerichtet sein.

Alle großen Bäume im Pfarrgarten blieben erhalten, betonen Straeck und Beerbom. Für Jugendliche soll ein Bauwagen entlang der Mauer im Garten als Treffpunkt bereit gestellt werden. Während die Pläne für eine Fotovoltaikanlage aus gestalterischen Gründen und wegen Problemen bei der Finanzierung und Abrechnung wohl verworfen werden, sucht die Gemeinde weiterhin Sponsoren für eine sogenannte Smartbench, eine Sitzbank mit Solarflächen, an der Smartphones und andere Geräte aufgeladen werden können. Stellplätze für Autos und Fahrräder werden östlich des Gebäudes hergerichtet, im Garten der früheren Mietwohnungen im Gemeindezentrum. Die derzeitigen Garagen werden abgerissen.

Grundstück mit altem Gemeindehaus wird verkauft

Ursprünglich hatte die Kirchengemeinde gehofft, ihr neues Veranstaltungs- und Begegnungszentrum bereits 2019 bauen zu können. Der Zeitplan ließ sich aber nicht halten. Umso erleichterter ist sie, dass es keinen Zeitdruck gibt. „Uns drängt keiner“, sagt Pastor Straeck. Das derzeitige Gemeindezentrum, Am Südtor 30, werde erst nach der Fertigstellung des Neubaus und dem Umzug der Gruppen aufgegeben.

Die Gemeinde rechnet mit Kosten von rund 700.000 Euro. Landeskirche und der Kirchenkreis steuern jeweils bis zu 35 Prozent der förderfähigen Bausumme bei. Den Rest trägt die Gemeinde. Das Eigenkapital stammt aus dem Gemeindeanteil vom Verkauf des Festplatzes in Laatzen-Mitte an Siemens sowie dem noch bevorstehenden Verkauf des alten Gemeindehauses mit dem dazugehörigen etwa 850 Quadratmeter großen Grundstück. Die drei Mietwohnungen stehen bereits leer. Um den Verkauf kümmert sich ab 2021 das Kirchenkreisamt.

An Stelle der Garagen entsteht eine Zufahrt zum Parkplatz des neuen Gemeindezentrums. Das bisherige Gemeindehaus will die Kirchengemeinde mitsamt dem dazugehörigen Grundstück ab 2021 verkaufen. Quelle: Astrid Köhler

