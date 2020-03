Grasdorf

Die Grasdorfer St.-Marien-Kirchengemeinde will sich moderner aufstellen und geht dabei neue Wege: Die Gemeinde hat ein 360-Grad-Video erstellen lassen, mit dem die Kirche jetzt auch virtuell besucht werden kann. Neu sind auch Alternativgottesdienste im Radioformat, die Jugendliche gestalten. Beteiligt sind insbesondere Jugendliche des Rethener AndersRoom.

Am Sonntag, 8. März, sind die Jugendlichen mit Mikrofonen vor Ort und gestalten den Abendgottesdienst unter dem Titel „RegioJugendRadio“ im Format einer Radiosendung interaktiv. „Die Besucher können Radio live erleben und selbst mitwirken“, sagt Ralph Beerbom, Kirchenvorstandsvorsitzender von St. Marien. Die Gruppe gestaltet den Gottesdienst im Format einer Radiosendung und öffnen ihre Mikrofone auch für die Besucher. „Jeder kann aktiv und live mitreden, denn diese Stimmen sollen gehört werden“, so Beerbom. Die Besucher können über aktuelle Themen, die Zukunft, das derzeitige Weltgeschehen und natürlich auch über Gott sprechen. In einem Workshop des evangelischen Kirchenfunks wurden die jungen Reporter und Journalisten des AndersRoom für ihre Aufgabe ausgebildet.

In der Kirche werden Mischpulte aufgestellt

Für den Gottesdienst werden zwei Mischpulte im Altarraum aufgestellt. Zwei Jugendliche moderieren die Sendung und spielen Beiträge ein, und auch die Besucher kommen zu Wort. Pastor Anselm Stuckenberg und Band begleiten den Alternativgottesdienst musikalisch. Live übertragen wird er allerdings nicht: „Die Radiosendung bestimmt das Format des Gottesdienstes, wir haben bislang aber noch nicht die technischen Möglichkeiten für eine direkte Übertragung nach draußen“, sagt Tina Andräs vom Kirchenvorstand.

Initiiert wurde das Projekt von den Nutzern des AndersRoom. Die Gruppe Jugendlicher trifft sich einmal im Monat unter Leitung des Regionaldiakons Gunnar Ahlborn bei der Rethener St.-Petri-Gemeinde, um unter dem Titel „Spill the Tee“ – das heißt soviel wie „Klatsch und Tratsch“ – Radiosendungen, Podcasts und anderen Formate zu verwirklichen. „Die Beiträge sollen später auf den Internetseiten der Kirchengemeinden zu hören sein“, kündigt Andräs an.

Gottesdienst folgt keiner Liturgie

Die alternativen Gottesdienste, die die St.-Marien-Gemeinde drei- bis viermal im Jahr anbietet, folgen keiner Liturgie. „Sie haben andere Darstellungsformen und sind kein Gottesdienst im klassischen Sinne“, sagt Beerbom. Einmal im Jahr werde dieser spezielle Gottesdienst von Jugendlichen organisiert. Wie die anderen richte er sich aber an alle Generationen. Der Alternative Gottesdienst beginnt am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche.

St. Marien kann jetzt auch virtuell besucht werden

Auch mit einem weiteren Projekt will sich die St.-Marien-Kirchengemeinde modern präsentieren. Auf der Videoplattform YouTube hat die Gemeinde kürzlich ein 360-Grad-Video eingestellt, mit dem sich Besucher durch die Kirche bewegen können – zum Beispiel per Finger auf dem Tablet oder mit der Maus auf dem Computer oder Laptop. Dabei ist es möglich, sich in der Kirche zu drehen und die Blickrichtung selbst zu bestimmen. „Das Video ist insbesondere mit einer VR-Brille ein Erlebnis“, sagt Kirchenvorsteher Beerbom. Mit solchen Brillen – die Abkürzung steht für Virtuelle Realität – reicht dann die Kopfdrehung für den Rundblick.

Das Video ist als interaktive Kirchenführung konzipiert. „Zugleich erzählt unsere Kirche ihre wahre Geschichte.“ Vertont wurde das Video vom Kirchenvorstandsmitglied Hans-Hermann Walten. Durch den Audio-Kommentar bekommt der Betrachter zusätzliche Infos.

Die Führung beginnt auf dem Vorplatz an der Kirchstraße. Waltens Kommentar versetzt sich in die Perspektive des Gotteshauses und erzählt die Geschichte so, als würde die Kirche über sich selbst und ihre Historie berichten. „Dass ich hier schon seit 1736 im Dorfe stehe sieht man mir kaum an“, beginnt Walten seine Erzählung. Anders als bei herkömmlichen Videos kann der Betrachter den Bildausschnitt interaktiv in alle Himmelsrichtungen drehen und sich somit einen eigenen Überblick verschaffen.

Im Verlauf des viereinhalb Minuten langen Streifens wechselt die Kamera ihren Standort zunächst vom Außengelände in den Kirchenraum hinein und steuert dort dann – passend zum Audiokommentar – mehrere Orte wie den Altarraum, die Orgel und sogar das Innere des Kirchturms an. So erfährt der Betrachter eine Menge über den Aufbau und die Geschichte des Gotteshauses, aber auch über die evangelische Kirche und die Liturgie. Das Video endet mit einem Blick über Grasdorfs Dächer.

„Das erste digitale Projekt dieser Art“

Produziert wurde das Video vom Haus kirchlicher Dienste in Hannover. „Für die Region Laatzen ist es das erste digitale Projekt dieser Art“, sagt Beerbom. „Zusammen mit unserem digitalen Newsletter, der Präsenz über Instagram und auf YouTube kann man erkennen, dass Kirche durchaus modern ist.“ Die Gemeinde habe sich vorgenommen, die Bereiche Digitalisierung und Social-Media weiter voranzubringen – insbesondere, um junge Menschen stärker anzusprechen. Die St.-Marien-Gemeinde sei die erste mit einem eigenen Instagram-Account in der Kirchenregion Laatzen.

