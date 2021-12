Laatzen-Mitte

Die St.-Oliver-Gemeinde lädt für die letzten Wochentage des Jahres zur Aktion „Kirche im Kerzenschein“ ein. Von Montag, 27. Dezember, an ist die Kirche an der Pestalozzistraße dann von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Weihnachtsbotschaft an verschieden gestalteten Stationen in der Kirche zu betrachten. Eine Anmeldung ist zwar nicht erforderlich, jedoch ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Vor der St.-Oliver-Kirche an der Pestlaozzistraße in Laatzen steht ein großer Weihnachtsbaum. Quelle: Astrid Köhler

Die Sternsingeraktion wird wegen der Corona-Pandemie wie im Vorjahr aus der Ferne organisiert. In der Zeit vom 28. Dezember bis 6. Januar werden dazu Briefe mit den im Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag gesegneten Segensaufkleber an die bekannten interessierten Haushalte, Behörden und Einrichtungen verschicken. Wer keinen Brief mit Segensaufkleber erhalten möchte, kann Martina Teipel anrufen unter Telefon (0511) 98 29 013 oder eine E-Mail schicken an martina.teipel@bistum-hildesheim.net.

Von Astrid Köhler