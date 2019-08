Laatzen - St.-Petri-Gemeinde setzt Sonntag ein Zeichen gegen Antisemitismus Der Laatzener Pastor Jens Wening hat in Israel studiert und das Land oft besucht. Am Sonntag lädt seine St.-Petri-Gemeinde zur Feier des „Israelsonntag“ nach Rethen ein. Er soll die Verbundenheit von Christen und Juden zeigen – und ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.

Bei der Feier des "Israelsonntags" am 25. August wird das Alte Testament in hebräischer Sprache in der St.-Petri-Kirche ausliegen. Quelle: privat