Wer Wirbeltiere ohne vernünftigen Grund tötet oder diesen aus Rohheit erhebliche Leiden und Schmerzen zufügt, wird mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. So steht es im Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Wegen mutmaßlicher Verstöße im Schlachthof Gleidingen hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg fast zweieinhalb Jahre lang gegen die Verantwortlichen der Leine-Fleisch GmbH ermittelt. Im Juli stellte sie das Verfahren ein.

Videoaufnahmen sind zu dunkel

„Nach der gutachterlichen Stellungnahme durch das Niedersächsische Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Oldenburg ( LAVES) ließ sich der für eine Anklageerhebung erforderliche hinreichende Tatverdacht nicht begründen“, teilte Thorsten Stein von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Oldenburg jetzt mit. Die Sachverständigen hatten im konkreten Fall mehr als 1500 von Tierschützern verdeckt aufgenommene Videosequenzen sowie Aufnahmen aus der Kameraüberwachung des Gleidinger Betriebes ausgewertet. Tenor: Zwar seien durchaus tierschutzrelevante Sachverhalten zu erkennen gewesen, aufgrund der schlechten Qualität der Videos – in weiten Teilen waren die Sequenzen dunkel – reichten diese aber nicht für einen Nachweis aus.

Tierschützer : „Man sieht klare Verstöße“

Tierschützer reagierten enttäuscht auf die Einstellung des Verfahrens. „Wir sind verwundert über diese Einschätzung, denn aus Tierschutzsicht sieht man klare Verstöße“, sagte Jan Pfeifer, Vorsitzender des Deutschen Tierschützbüros, dem seinerzeit das Material anonym zugespielt worden war und das daraufhin Anzeige erstattet hatte. Auf den Bildern waren unter anderem Schweine zu sehen, die im Treibgang Dutzende Male unverhältnismäßig oft mit Elektroschockern gequält wurden.

Öffentlichkeitswirksame Demonstration: Als Schweine und Schlachter verkleidet demonstrieren Tierschützer im November 2018 vor der Firma Leine-Fleisch GmbH. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

In einem Fall hatte ein Mitarbeiter die elektrische Treibhilfe 19-mal gegen ein in der Bewegung offensichtlich eingeschränktes Schwein eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft geht von mangelnder Sachkunde und dem Entzug des entsprechenden Nachweises aus und hat den Fall an das zuständige Veterinäramt abgegeben.

Die Akte liege nun beim Veterinäramt der Region Hannover, bestätigte Sprecher Christoph Borschel. Fragen dazu, ob der Mitarbeiter identifiziert werden konnte und welche Schritte eingeleitet wurden, ließ er mit Verweis auf das laufende Verfahren offen. „Nach derzeitiger Einschätzung hat das Veterinäramt allerdings keinen Anlass, von einer Wiederholung auszugehen“, so Borschel, „auch aufgrund der gut funktionierenden Kontrolltechnik des Betriebes.“

An jedem Schlachttag sei ein mehrköpfiges Team des Veterinäramtes vor Ort, um die Schlachtung zu begleiten. Die Behandlung der Tiere dort werde stichprobenhaft geprüft. Zudem sind im Betrieb Videokameras installiert, deren Aufnahmen Veterinäre einsehen können.

Unternehmen äußert sich erleichtert und verweist auf Neuerungen

Das Unternehmen Leine-Fleisch äußerte sich erleichtert zur Einstellung des Verfahrens. Obwohl dem Betrieb keine strafbaren Verstöße nachzuweisen waren, seien die Vorfälle 2018 zum Anlass genommen worden, die Prozesse im Schlachtbetrieb umfänglich zu überprüfen, sagt Prokurist Florian Sonnet. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehöre eine mit dem Friedrich-Löffler-Institut entwickelte neue Zutriebmethode mit Licht und Luft. Auch kämen nur noch sogenannte Niedervolttreiber zum Einsatz, die laut Sonnet lediglich einen kurzen Schreck auslösen. „Auf herkömmliche elektronische Treiber können wir dadurch vollständig verzichten.“

Wie sich die neuen Geräte in der Stromstärke von den bisherigen unterscheiden, ließ der Sprecher offen. Nur so viel: Die Niedervoltgeräte könnten sich Menschen während des Betriebes an die Zunge halten.

Schlachthof verweist einen Mitarbeiter des Hauses

Der Schlachthofmitarbeiter, der seinerzeit dabei gefilmt wurde, wie er 19-mal einen Elektroschocker gegen ein Schwein einsetzte, sei damals bei einem Werkvertragsunternehmer tätig gewesen, teilte Sonnet mit. „Er wurde nach dem Vorfall sofort des Hauses verwiesen und ist seitdem nicht mehr bei dem Schlachthof tätig.“ Nach Auskunft von Leine-Fleisch soll es künftig keine Werksverträge mehr geben. Sukzessiv sei das Unternehmen dabei, die letzten noch bestehenden Verträge zu beenden und alle Beschäftigten ab spätestens 1. November 2020 als Festangestellte in den Betrieb zu übernehmen, teilte Sonett mit.

Von Astrid Köhler