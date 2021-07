Die Stadt Laatzen will klimafreundlicher werden. Am Montag, 12. Juli, startet die gerade neu eingerichtete Stabsstelle Nachhaltigkeit eine Bürgerbefragung zur E-Mobilität und zum Carsharing.

Öffentliche Ladestationen für E-Autos, wie diese auf dem Parkplatz 3 am Leine-Center an der Robert-Koch-Straße, gibt es derzeit nur wenige in Laatzen. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)