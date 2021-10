Laatzen-Mitte

Wer sich bislang noch nicht getraut hat, kaputte Möbel, Kleinelektrogeräte oder Spielzeug selbst zu reparieren, erhält bald Unterstützung: In Laatzen-Mitte wollen Ehrenamtliche künftig mehrmals im Jahr ein sogenanntes Repair-Café anbieten, bei dem die Besucher unter Anleitung kleinere Reparaturen selbst durchführen können.

Die Treffen wollen Wiltrud-Ulrike Mühlbauer, Erol Orman, Silvia Greite, Gerd Bock und Cordula Schwarze fünf- bis sechsmal im Jahr in den Räumen am Marktplatz 5, der ehemaligen Teestube, anbieten. Am Sonnabend, 16. Oktober, öffnet das Repair-Café dort zum ersten Mal von 14 bis 17 Uhr.

Mit ihren Angebot wollen die Helfer den nachhaltigen Gedanken fördern. „Wir möchten, dass Dinge wiederverwendet und nicht einfach weggeworfen werden“, sagt Mühlbauer. Viele Dinge seien mit wenigen Handgriffen wieder gebrauchsfähig zu machen. Das gelte für Spielzeug genau wie für Möbelstücke, Kleidung, Nähmaschinen oder andere elektrische Geräte. Oft wüssten die Besitzer aber nicht, wie sie vorgehen sollten. Genau dabei wollen die Ehrenamtlichen die Laatzenerinnen und Laatzener unterstützen. Darüber hinaus will das Team einen Treffpunkt schaffen, bei dem Menschen in ungezwungener Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee und Keksen miteinander in Kontakt kommen.

Das Repair Café bieten die Ehrenamtlichen künftig am Marktplatz 5 in Laatzen-Mitte an. Quelle: Daniel Junker

Eine Garantie, dass die Geräte hinterher wieder funktionieren, geben die Organisatoren nicht. Ähnlich wie bei einem Freundschaftsdienst unterstützen sie die Besitzer lediglich dabei, elektrische Geräte wieder in Gang zu bekommen, einen Riss in einem Kleidungsstück zu nähen oder den Arm einer Puppe zu ersetzen. Das benötigte Material sollten die Nutzer idealerweise selbst mitbringen. „Es kann durchaus vorkommen, dass wir erst einmal überlegen müssen, was wir für die Reparatur benötigen, und dass der Besucher dann beim nächsten Termin mit dem entsprechenden Material noch einmal wiederkommen muss“, sagt Erol Orman. Das Angebot ist grundsätzlich kostenlos. Allerdings würden die Besucher gebeten, einen freiwilligen Beitrag in selbst gewählter Höhe zu spenden.

Start war ursprünglich für Frühjahr 2020 geplant

Eigentlich sollte das Angebot bereits vor eineinhalb Jahren beginnen. „Die Planungen laufen seit Weihnachten 2019“, sagt Mühlbauer. Bereits im Anschluss an den Markt der Möglichkeiten in der Arche, den Mühlbauer federführend mit organisiert hatte, hatten sich mehrere Ehrenamtliche entschlossen, ein Repair-Café initiieren zu wollen.

Die Planungen waren fast abgeschlossen, im April 2020 hätte es losgehen können, doch dann kam Corona. Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist und sich der Plan für den Start in diesem Jahr verschob – nun soll das Angebot wirklich starten. Am Mittwoch trafen sich die Beteiligten final, um den Ablauf zu besprechen. Unter anderem hat die Gruppe entschieden, das Café nur unter 2-G-Bedingungen anzubieten. Damit haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Repair-Café, wenn sie ihren Nachweis samt Personalausweis vorlegen.

Kontakt zu anderen Repair-Cafés

Neu erfunden haben die Ehrenamtlichen das Angebot nicht. Die Laatzener Gruppe steht in Kontakt mit Ehrenamtlichen von Repair-Cafés anderer Kommunen. In Hemmingen gibt es seit 2014 ein Reparaturangebot des Vereins Heuhüpfer, in Pattensen seit Oktober 2018 ein Repair-Café bei Mobile im Mehrgenerationenhaus. Zurückgreifen können die Ehrenamtlichen zudem auf das Wissen des Repair-Cafés in Stichting (Holland). Die dortige Organisation steht hilft Gründern neuer Angebote und hat ein umfangreiches, deutschsprachiges Repair-Café-Handbuch mit Tipps herausgegeben.

Zusätzlich zu dem Termin am Sonnabend, 16. Oktober, soll es in diesem Jahr noch einen zweiten geben. Am Sonnabend, 11. Dezember, ist das Repair Café ebenfalls von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Trägerschaft für das Projekt in Laatzen-Mitte hat die Thomaskirchengemeinde übernommen. Unterstützt werden die Ehrenamtlichen vom Stadtteilbüro „Laatzen-Mitte wird top“ und vom Seniorenbeirat.

Von Daniel Junker