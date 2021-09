Alt-Laatzen

Die Stadt Laatzen will am Montag, 20. September, mit der Evaluierung der im Juni eröffneten Veloroute in Alt-Laatzen beginnen. Gleich in der ersten Woche sei eine Verkehrszählung und Videobeobachtung geplant, kündigt Jörg Schmidt, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, an. Bis zum 17. Oktober soll die Strecke zusätzlich von Testfahrern überprüft werden.

Einzelne Veränderungen stünden jetzt schon fest. So soll an der Kronsbergstraße ein Bordstein abgesenkt werden. „Dies betrifft den Bereich, wo Radfahrer auf der Veloroute von Süden kommend rechts in die Kronsbergstraße abbiegen und nicht auf der Straße bleiben wollen“, sagt Schmidt. Der Bereich sei sehr steil und müsse daher angepasst werden. Zudem soll die Bushaltestelle vor dem Restaurant Mel’s Diner einige Meter nach Süden versetzt werden. Fahrgäste, die in die Bahn umsteigen wollen, müssen derzeit einen Schlenker um den Bus herum machen. „Es kam dabei zu Konflikten mit dem fließenden Verkehr.“

Ampelphasen werden an Stadtbahn angepasst

An der Kreuzung zur Münchener Straße wollen die Behörden zudem die Schaltung der Ampel optimieren lassen. „In Fahrtrichtung Hannover staut sich zur Rush Hour der Verkehr auf den Gleisen der Hildesheimer Straße“, berichtet Stadtrat Axel Grüning. Auf einem kurzen Streckenabschnitt nutzen die Stadtbahnen dort dieselbe Fahrbahn wie die Autos. Die Bahnen sollen künftig die Möglichkeit bekommen, nicht nur die Ampel zur Kronsbergstraße zu schalten, sondern auch die zur etwas weiter entfernten Münchener Straße. Damit soll der Autoverkehr aus dem Gleisbereich herausgeführt werden.

Das viel kritisierte Nadelöhr in Fahrtrichtung Süden an der Kreuzung zur Neuen Straße wird vorerst so beibehalten. Der Stadt sei die Situation bewusst, „die einzige Alternative wäre aber gewesen, dass die Linksabbiegerspur zur Münchener Straße in Richtung Bahnhof, Turmcenter und Kaufland wegfällt“, berichtet Grüning.

Von 20. September bis zum 10. Oktober plant die Stadt darüber hinaus eine Bürgerbefragung zur Veloroute – dafür sollen Aufrufe in der Presse, auf der Internetseite der Stadt Laatzen und in den Sozialen Medien veröffentlicht werden. Die Geschäftsleute an der Hildesheimer Straße will die Stadt direkt anschreiben. „Eine weitere Evaluierungsrunde wird es dann im nächsten Jahr geben“, kündigt Schmidt an.

Die Fortführung der Veloroute auf der Hildesheimer Straße in Hannover-Wülfel bis zur Wiehbergstraße hat die Stadt Hannover weitestgehend fertiggestellt. Die Bau- und Markierungsarbeiten sind seit kurzem fertig, am Donnerstag sollten auch die Beschilderungen abgeschlossen werden, berichtet Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. „Die Radfahrstreifen können somit bereits befahren werden.“ Es stünden allerdings noch Restarbeiten aus. Offiziell freigegeben werde die Strecke voraussichtlich Ende September.

Von Daniel Junker