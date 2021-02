Laatzen-Mitte

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt bietet neuerdings einen digitalen Treff für Jugendliche an. Jungen und Mädchen ab 13 Jahren können dort gemeinsam chatten, diskutieren, Unterstützung beim Lernen erhalten und Spiele wie „Among us“ oder „Stadt-Land-Fluss“ spielen. Eigene Ideen zur Gestaltung des digitalen Treffs sind willkommen. Er ist zunächst jeweils mittwochs und donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Die Betreuung übernehmen pädagogische Fachkräfte der Stadt.

Anmeldung notwendig

Wer mitmachen will, kann sich per E-Mail an kijub-digital@laatzen.de unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Telefonnummer anmelden. Verwendet wird dabei die App Discord, möglich ist eine Teilnahme aber auch über den Internetbrowser.

Von Johannes Dorndorf