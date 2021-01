Laatzen

Die erste virtuelle Gremiensitzung steht am Montagabend um 18 Uhr mit dem Treffen des Stadtentwicklungsausschusses noch bevor. Bereits im Vorfeld hat sich die Stadt Laatzen aber entschlossen, alle weiteren fünf Termine politischer Gremien im Januar als Videokonferenz zu organisieren – und dies könnte erst der Anfang sein.

In der letzten Zeit habe es viel Gelegenheit gegeben, den Umgang mit Videokonferenzen zu üben, erklärt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Für Lokalpolitiker oder andere Ausschussmitglieder, die noch Hilfe benötigten, biete die Stadt verschiedene Unterstützungen an – von technischen Tipps bis zu einem Präsenzraum im Rathaus am jeweiligen Sitzungstag.

Anzeige

Im Vorfeld der ersten Ausschüsse in dieser Woche – nach dem Stadtentwicklungsausschuss tagt am Dienstag, 19. Januar, der Fachausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung – habe bisher niemand Bedarf an einem Präsenzraum angemeldet, sagt Brinkmann. „Um dem Geiste der Kontaktbeschränkungen nicht zuwider zu handeln, steht dieser ausschließlich und im Einzelfall Gremienmitgliedern zu Verfügung“, betont der Sprecher. Bürger, denen die technischen Voraussetzungen wie Smartphone, Tablet oder ein anderes internetfähiges Gerät fehlten und die deshalb nicht an den Sitzungen teilnehmen könnten, könnten die Ergebnisse im jeweiligen Protokoll nachlesen.

IT und WLAN in Schulen sind Thema

In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses geht es am Dienstag unter anderem und die IT-Unterstützung der Laatzener Schulen sowie die WLAN-Abdeckung in allen Schulgebäuden. Zudem stellen vier Verwaltungsteams den Arbeitsstand bereits begonnener Maßnahmen sowie die Pläne für das neue Haushaltsjahr vor: Es sind die Bereiche Wirtschaftsförderung, Hochbau, Gebäudebetrieb sowie Gebäudebetrieb und -verwaltung.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in einem virtuellen Konferenzraum; genutzt wird dafür das von dem Anbieter Microsoft kostenlos erhältliche Programm Teams. Den öffentlichen Link zu den bevorstehenden Gremiensitzungen finden Interessierte ebenso wie eine Anleitung zum Einrichten von Teams auf der Internetseite der Stadt Laatzen.

Weitere Ausschusssitzungen per Videokonferenz

Ebenfalls sicher virtuell tagt nun am Donnerstag, 21. Januar, der Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport. In der kommenden Woche treffen sich online der Ortsrat Rethen (Montag, 25. Januar), der Schulausschuss (Dienstag, 26. Januar) sowie der Fachausschuss für Kinder und Jugendhilfeangelegenheiten (Donnerstag, 28. Januar). Die Videokonferenzen beginnen jeweils um 18 Uhr und starten üblicherweise mit der Einwohnerfragestunde, für die Bürger nun Mikrofon und Webcam benötigen.

Inwiefern die drei Ortsräte Laatzen (4. Februar), Gleidingen (8. Februar) und Ingeln-Oesselse (9. Februar) sowie sechs Fachausschüsse in der zweiten Februarhälfte wieder für Präsenztreffen zusammenkommen können, ist fraglich. Die Stadt wolle zunächst die weitere Pandemieentwicklung abwarten, heißt es.

Von Astrid Köhler