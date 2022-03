Alt-Laatzen

Der Messebahnhof in Laatzen wird zum zentralen Drehkreuz für die Verteilung von Geflüchteten aus der Ukraine: Am Donnerstag wird dort der erste Sonderzug erwartet. Die Stadt Laatzen ermahnt in diesem Zusammenhang Hilfswillige, den Bahnhof nicht auf eigene Faust aufzusuchen, sondern sich an die Stadtverwaltung zu wenden.

„Der Aufbau der Infrastruktur sowie die Versorgung von Menschen vor Ort werden durch das Innenministerium und die Region Hannover organisiert“, begründet die Verwaltung den ungewöhnlichen Aufruf. „So werden die ankommenden Geflüchteten, die teilweise seit vielen Tagen unterwegs sind, von professioneller Seite gut versorgt.“ Die Stadt rät ausdrücklich davon ab, den Bahnhof mit dem Ziel aufzusuchen, vor Ort zu helfen. „Zum einen wird durch ankommende Autos und Privatpersonen die Zuwegung zugestellt, zum anderen sind Hilfsaktionen nur wirklich sinnvoll, wenn sie gebündelt organisiert werden.“

Stadt bündelt Hilfsangebote

Wer sich einbringen möchte, wird deshalb gebeten, sich per E-Mail an integration@laatzen.de direkt an die Stadtverwaltung zu wenden. Dort gibt es auch Infos zu Möglichkeiten ehrenamtlicher Hilfe. Auf ihrer Internetseite laatzen.de/de/informationen-fuer-ukrainische-buerger.html hat die Stadt zudem weitere Informationen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen zusammengetragen.

Für Fahrgäste am Messebahnhof Laatzen ändert sich durch die Verteilung der Geflüchteten nichts: Es komme zu keinen Einschränkungen im Zugverkehr, teilt die Deutsche Bahn auf Anfrage mit.