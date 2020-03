Laatzen-Mitte

Die Stadt Laatzen hat fast alle eigenen Gebäude geschlossen: Lediglich in Schulen und Kitas werden Notbetreuungen angeboten, während Einrichtungen wie Bücherei, Familienzentrum, Sporthallen und Stadthaus geschlossen sind. Das Rathaus selbst wird zwar am Montag wieder regulär öffnen – die Stadtverwaltung bittet jedoch dringend darum, von direkten Besuchen im Rathaus bis auf weiteres abzusehen.

„Bitte prüfen Sie bei den Anliegen, inwiefern sie auch per Telefon, per E-Mail oder Brief geklärt werden können, und gehen Sie in das Rathaus nur für absolute notwendige Angelegenheiten, die das persönliche Erscheinen erforderlich machen“, heißt es in einem Aufruf der Laatzener Stadtverwaltung. Das Bürgerbüro bleibe bis auf Weiteres zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Änderungen – auch kurzfristig – seien allerdings nicht ausgeschlossen. Im Bürgerbüro sind Besucher angehalten, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Das Information im Rathausfoyer hingegen wird geschlossen und ausschließlich als Telefonzentrale genutzt.

Die Stadt begründet die Einschnitte mit dem Ziel, das Infektionsrisiko im Rathaus zu minimieren und damit auch den Betrieb dort aufrecht zu erhalten. Fragen nimmt die Stadt unter Telefon (0511) 8205-0 entgegen. Für Fragen rund um die Infektion mit dem Coronavirus steht das Bürgertelefon der Region Hannover unter Telefon (0800) 7313131 zur Verfügung.

Von Johannes Dorndorf