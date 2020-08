Laatzen

Sie hat es wieder geschafft: Die Stadt Laatzen darf ab September für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Town tragen. Die nötigen Voraussetzungen hatte sie trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der Corona-Krise und einiger Ausfälle bei den bisher teilnehmenden Gastronomen erfüllt. Neu dabei ist das Bistro im Stadthaus.

Aue : „Fairtrade bekämpft Kinderarbeit“

„Ich bin Feuer und Flamme, mich des Themas anzunehmen“, sagt der Betreiber David Schimon Aue. Dass Tee und Kaffee im Bistro ausnahmslos aus fairem Handel stammen, sei ihm sehr wichtig. Die bessere Bezahlung und Absicherung wirke sich positiv und direkt auf das Leben der Produzenten und ihrer Familien aus, die vor allem auf der Südhalbkugel lebten. „Fairtrade bekämpft Kinderarbeit und ermöglicht Zugang zu Bildung.“ Das sei wichtig, zumal eine Unicef-Studie gerade erst wieder gezeigt habe, dass die Kinderarbeit während der Corona-Krise allgemein zunimmt.

Die Pandemie und der Lockdown hätten gerade den Menschen in den Industrieländern deutlich gemacht, wie exzessiv ihr bisheriges Leben war, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne. „Wir sollten demütig sein und unser Agieren in der Welt überdenken.“ Ausdrücklich dankte er dem „Frontman“ der Fairtrade-Gruppe in Laatzen, Peter Hellemann, und allen weiteren für das Engagement.

Ersatz für ausfallende Gastrobetriebe

Der Titel sei kein Selbstgänger, betonte Hellemann, der 2017 die Steuerungsgruppe mitinitiiert hatte, die sich dafür einsetzte, dass Laatzen Fairtrade-Town wurde und bleibt. Zu den Kriterien für eine Verlängerung gehören unter anderem das Einbinden von Schulen, Vereinen und Kirchengemeinden sowie eine Mindestzahl an teilnehmenden Gastronomen. Sowohl das Café Amano als auch das Café Marie im Stadthaus fielen zuletzt weg. Dafür seien die Hannoverschen Werkstätten und das Bistro im Stadthaus neu hinzugekommen. Auch die Kantine der Deutschen Rentenversicherung und das Café am Südtor in Grasdorf sind dabei, so Hellemann. „Wir haben jetzt sechs, die mitmachen, und erfüllen die Quote.“

Schwieriger sei zuletzt die Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Die Bewerbungsphase fiel genau in den Lockdown. Feste fielen als Werbemöglichkeit weg. Die Gruppe habe aber gute Vorarbeit geleistet, sagte Hellemann, der unter anderem an die Schau mit fairer Mode erinnerte. Unter dem Strich reichte es. Laatzen darf den Titel Fairtrade-Town nun bis 2022 tragen. Anders als bei der Erstverleihung erhielt die Stadt die Urkunde nicht persönlich, sondern per Brief vom Verein Transfair. Die Stadt Laatzen nehme eine Vorreiterrolle ein, heißt es auf der Urkunde. Sie setze ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt und trage dazu bei, durch faire Handelsbeziehungen den benachteiligten Produzentengruppen im Süden zu einem verbesserten Einkommen zu verhelfen.

Albert-Einstein-Schule will Fairtrade-School werden

Zu den weiteren Zielen gehört der Titel Fairtrade-School für die Albert-Einstein-Schule, die über den Lehrer Wilhelm Paetzmann auch Teil der Steuerungsgruppe ist. Die Schule mit engagierten Menschen, Schülern wie Lehrkräften, und der Eine-Welt-AG sei gut aufgestellt, betonten Hellemann und Köhne.

Der Rat der Stadt hatte im September 2016 beschlossen, sich dem Bündnis anzuschließen, das unter dem Titel Fairtrade-Stadt den fairen Handel in der Welt fördert. Laatzen wurde im September 2018 als bundesweit 551. Kommune ausgezeichnet. Aktuell gehören 694 Städte, Gemeinden und Landkreise dazu.

