Laatzens Bürger müssen auch in Zukunft Straßenausbaubeiträge zahlen. Das hat das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg im Rechtsstreit zwischen der Stadt Laatzen und der Region Hannover entschieden. Laatzens Ratspolitiker reagierten mit Unverständnis auf das Urteil, die Stadt will nun weitere juristische Schritte prüfen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das Gericht sein Urteil bereits am vergangenen Mittwoch gefällt. Hintergrund war der Beschluss des Rates der Stadt, die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ab 2021 abzuschaffen. Die Region als Kommunalaufsicht hatte dies der Stadt jedoch wegen ihres hohen Haushaltsdefizits untersagt. Die Stadt klagte daraufhin in einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Hannover gegen das Vorgehen der Region – und bekam tatsächlich Recht: Bereits am 19. Mai entschied das Gericht zu Gunsten der Stadt, wie jetzt ebenfalls bekannt wurde.

Richter: Ausbaubeiträge sind Krediten vorzuziehen

Es blieb jedoch nur beim Etappensieg. Denn die Region legte ihrerseits Beschwerde beim OVG Lüneburg ein. Mit Erfolg: „Die Beanstandung der Region Hannover ist rechtmäßig“, heißt es beim OVG, das seine Entscheidung damit begründet, dass „die wegfallenden Einnahmen durch die Aufnahme höherer Kredite ausgeglichen werden müssen“. Laut Kommunalverfassung dürften Kredite aber nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Ausbaubeiträge seien eine solche Möglichkeit.

Die Stadt hatte ihrerseits beabsichtigt, die Beitragsausfälle durch eine höhere Grundsteuer zu kompensieren. Dem folgte das Gericht nicht: „Andere Finanzmittel zur Deckung der Straßenausbaukosten sind weder von der Gemeinde dargelegt worden noch angesichts ihrer Finanzlage ersichtlich“, argumentiert das OVG – und weiter: „Insbesondere entfällt die Notwendigkeit weiterer Kredite bei der konkreten finanziellen Situation der Gemeinde auch nicht durch die von ihr beschlossene Erhöhung der Grundsteuer.“ Den Ausführungen der Stadt Laatzen sei nicht zu entnehmen, dass die Grundsteuermehreinnahmen „nach den maßgeblichen haushaltsrechtlichen Bestimmungen für Straßenausbau verwendet werden oder die wegfallenden Einnahmen auch nur decken könnten“.

Juristisch ist der Streit damit nach Laatzener Auffassung noch nicht entschieden. Zwar verweist das OVG darauf, dass der Beschluss „unanfechtbar“ sei. Allerdings gelte das nur für den Eilantrag, betont Bürgermeister Jürgen Köhne: In der Hauptsache hätten bislang weder das Verwaltungsgericht noch das OVG entschieden. „Wir werden den Beschluss zunächst mal prüfen und dann schauen, welche Möglichkeiten es gibt“, sagte der Bürgermeister. Der Umstand, dass die beiden bisherigen Urteile voneinander abweichen, mache deutlich, „dass das nicht etwas ist, was klar auf der Hand liegt“. Die Stadt behalte sich deshalb vor, die gerichtliche Auseinandersetzung fortzusetzen.

Politik reagiert mit Unverständnis

In der Laatzener Politik sorgt der Beschluss für Kopfschütteln. „Auf mich wirkt das wie ein Faustschlag in Gesicht und Magengrube“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Dreyer. Er wolle aber erst einmal die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, um dann in seiner Fraktion neu zu beraten. Dreyer kündigte an, die bereits beschlossene Grundsteuererhöhung zum 1. Januar 2021 infrage zu stellen. „Die war schließlich als Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gedacht und wird nun wohl nicht mehr benötigt.“

Die Gemeinschaft Freier Wähler befürchtet sogar, dass die Region die Rücknahme der Grundsteuererhöhung ablehnen wird. „Warum sollte die Kommunalaufsicht einer Reduzierung der Grundsteuer nach unten zustimmen?“, fragt GFW-Ratsherr Michael Kleen. Aus diesem Grund habe die GFW genauso wie die Linken die höhere Grundsteuer abgelehnt. „Somit haben die Parteien im Rat, die für die Erhöhung gestimmt haben, den Bürgern jetzt mehr Geld aus der Tasche gezogen.“ Ihm sei es „ein Rätsel“, warum SPD und CDU nicht auf die Landesregierung eingewirkt hätten, die Strabs abzuschaffen.

