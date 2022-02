Laatzen-Mitte

Fast zwei Jahre lang hat die Stadt Laatzen den Sportplatz an der Albert-Einstein-Schule sanieren lassen. Nun ist das 800.000-Euro-Projekt fast fertig – zur Freude der Schulleitung. „Wir haben jetzt so gute Voraussetzungen für Sport, wie wir sie an dieser Schule noch nie hatten“, freut sich Schulleiter Christian Augustin. Die Schüler könnten nun unter Wettkampfbedingungen trainieren. Die Schule werde damit der Auszeichnung als „Sportfreundliche Schule“ noch mehr gerecht.

„Im Januar wurden noch kleinere Restarbeiten ausgeführt“, sagt Architektin Daniela Bongers, die das Projekt seitens der Stadt Laatzen leitet. In den nächsten Tagen soll die finale Bauabnahme und Übergabe von Teilen des zweiten Bauabschnitts erfolgen, der die neu angelegte Hammerwurf- und Weitsprunganlage umfasst. Die moderne Rundlaufbahn und die bereits 2020 erneuerte Rasenfläche seien bereits für den Sportbetrieb freigegeben. „Die Renovierung war dringend notwendig“, sagt Augustin. „Davon profitieren nicht nur wir, sondern auch die Vereine.“ Mit der neuen Kunststoffoberfläche der Laufbahn verringere sich auch Verletzungsgefahr: Sie sei wesentlich gelenkschonender als bei der alten Sandbahn.

Beregnung war besonders aufwendig

Die Planungen für die Erneuerung des Rasenplatzes inklusive Beregnungsanlage haben 2019 begonnen. Von Mai bis Juli 2020 erfolgte dann die Umsetzung dieses ersten Bauabschnitts. Besonders aufwendig sei die Erneuerung der Beregnungsanlage gewesen, mit welcher der Platz bei Trockenheit bewässert wird. „Die Anlage durfte nicht mehr direkt an das Trinkwassersystem angeschlossen werden“, berichtet Augustin. Deshalb wurden unterirdische Wasserspeicher angelegt, aus denen die Beregnung nun gespeist wird.

Die Anlage ist mit einer automatischen Steuerung ausgestattet, die den Platz je nach Grad der aktuellen Trockenheit bewässert. Zwischen Rasenplatz und Rundlaufbahn wurden zudem Entwässerungsrinnen angelegt und an die vorhandene Drainage angeschlossen. Zusätzlich hat die Stadt einen weiteren Entwässerungskanal angelegen lassen.

Laufbahnen aus Kunststoff für den Sportplatz der AES in Laatzen

Im Juni 2021 hat die Stadt dann damit begonnen, die in die Jahre gekommene Tennen-Rundlaufbahn mit ihrer rotsandigen Oberfläche durch eine moderne Tartanbahn aus Kunststoff zu ersetzen. Auf der geraden Sprint- und Hürdenstrecke gibt es nun jeweils sechs Einzelbahnen, in den Kurven sind es vier. In den Innenbereichen der Kurven hat die Stadt Leichtathletikanlagen für Kugelstoßen, Weitsprung und Hochsprung eingerichtet, die zum Teil aus Kunststoff bestehen, gepflastert oder mit Rasen bepflanzt sind. „Das gesamte Ensemble entspricht einer Wettkampfstätte des Typs C“, sagt Augustin. Der Sportplatz ist sogar mit Steckdosen ausgestattet, an die sich zum Beispiel Lautsprecher und Zeitmessungsanlagen anschließen lassen.

Zur Galerie Die Stadt Laatzen hat den Sportplatz der Albert-Einstein-Schule umfassend saniert. Die Rasenfläche wurde erneuert, statt einer Sandbahn gibt es nun eine Laufstrecke aus Kunststoff.

Die Entscheidung zugunsten einer Kunststoffoberfläche fiel auch aus wirtschaftlichen Gründen. „Über die prognostizierte Lebenszeit hinweg ist eine Kunststofflaufbahn günstiger“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Den porösen und wasserdurchlässigen Kunststoffbelag habe eine Spezialfirma in den Herbstferien 2021 aufgetragen, ergänzt Bongers. Um die benötigten günstigen Wetterbedingungen auszunutzen, habe die ausführende Firma sogar an zwei Sonntagen gearbeitet. „Sonst hätten wir die Bahn erst in diesem Frühjahr fertigstellen können.“

Probleme habe es mit der Lieferung der Fertiggarage gegeben, die künftig als Gerätelager dienen soll. „Sie sollte eigentlich aufgestellt werden, bevor der Kunststoff eingebaut wird“, sagt Bongers. Die Garage sei dann aber erst Anfang Dezember geliefert worden. Da der Kunststoffbelag nach dem Einbau nicht mehr befahren werden durfte, musste die Garage auf Kosten des Auftragnehmers von der Erich-Panitz-Straße aus mit einem mobilen Kran aufgestellt werden. Gekostet hat die neue Tartanbahn inklusive Nebenanlagen rund 700.000 Euro, hinzu kommen 165.000 für die Erneuerung der Rasenfläche samt Beregnungsanlage.

Kommt 2026 noch ein Beachvolleyballplatz?

Noch in etwas fernerer Zukunft liegt der Neubau eines Beachvolleyballplatzes mit voraussichtlich zwei Feldern, der auf dem Areal der derzeit noch genutzten Sporthalle der ehemaligen Förderschule am Kiefernweg entstehen soll. Es soll den Beachvolleyballplatz ersetzen, der dem Neubau der Kindertagesstätte Pinienweg zum Opfer gefallen ist, berichtet Augustin. Wann die Pläne umgesetzt werden, hängt auch vom Neubau der Grundschule Im Langen Feld ab: Bis zur für 2026 geplanten Fertigstellung werde die Halle von der Schule und von Vereinen als Ausweichhalle genutzt.

Von Daniel Junker