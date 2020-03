Laatzen

Eltern, die ihre Kinder in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet betreuen lassen, bekommen ihre Entgelte erstattet. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass dafür kein gesonderter Antrag notwendig ist, die Rückzahlung erfolge vielmehr automatisch. Hintergrund ist ein Passus in der Ordnung der Kindertagesstätten der Stadt: Demnach werden Elternentgelte generell zurückgezahlt, falls eine Einrichtung auf Veranlassung des Gesundheitsamtes aus demselben Grund an mindestens fünf Bertreuungstagen geschlossen bleibt.

Allerdings zieht die Stadtverwaltung sowohl die Eltern- als auch die Essensentgelte zunächst wie gewohnt ein. „Nach Ende der Schließung der Einrichtung werden sie taggenau erstattet“, teilt die Stadt mit. Ausgenommen sind Eltern, deren Kinder die Notbetreuung besuchen: Für diejenigen Tage, an denen die Kinder in Betreuung waren, werde kein Geld zurückgezahlt.

Von Johannes Dorndorf