Alt-Laatzen

Die Jungen und Mädchen aus dem ersten Jahrgang der Kita An der Masch sind inzwischen fast im Rentenalter. Die im Oktober 1960 eröffnete Einrichtung ist die älteste in städtischer Trägerschaft und im wahrsten Sinne in die Jahre gekommen. Selbst der Anfang der Neunzigerjahre für Laatzens erste Krippe ergänzte zweigeschossige Erweiterungsbau hat bereits drei Jahrzehnte auf dem Buckel und muss modernen Bedürfnissen angepasst werden. Ein Wirtschaftlichkeitsgutachten soll nun klären, ob sich dies noch lohnt, oder ob ein Neubau der Kita die bessere Lösung ist.

Die Sanitäranlagen sind veraltet, das Vordach ist marode und Barrierefreiheit nicht gegeben. Damit nicht genug fehlt es auch noch an Platz. Für fünf Kindergarten- und Krippengruppen gibt es aktuell nur einen Kleingruppenraum. Und der Bewegungsraum misst mit 43 Quadratmetern nur einen Bruchteil dessen, was bei Einrichtungen in der Größenordnung der Einrichtung An der Masch mit ihren 140 Betreuungsplätzen inzwischen üblich ist: rund 70 Quadratmeter. Und das ist noch nicht alles.

Der Bewegungsraum ist mit 43 Quadratmetern zu klein. Üblich sind bei Einrichtungen in der Größenordnung der Kita An der Masch 70 Quadratmeter. Quelle: Astrid Köhler

Das offene Treppenhaus im Anbau ist nicht kleinkindgerecht, die Glasflächen zum Hof – bei Türen und Fenstern – sind teilweise noch einfachverglast. Auch die Bodenbeläge müssen ausgetauscht sowie der Eingangsbereich und die Küche umgestaltet werden. Letztere sei einst für eine geringere Anzahl an Essenskindern konzipiert worden, teilte Stadtsprecher Bastian Wegener mit. Der Zuschnitt sei verwinkelt und das Mobiliar noch nicht aus Edelstahl, weshalb es aufwendiger zu reinigen ist.

Der Ursprungsbau der Kita An der Masch wurde im Oktober 1960 in Betrieb genommen, der zweigeschossige Anbau Anfang der Neunzigerjahre. Quelle: Astrid Köhler

„Aufgrund des Alters und der Gebäudesubstanz stehen in den kommenden Jahren weitreichende Sanierungsmaßnahmen an“, fasst Fachbereichsleiter Thomas Schrader das Problem in einer Beschlussvorlage zusammen, über die in dieser Woche der Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten abgestimmt hat. Das Gremium entschied sich für den Vorschlag, ein Wirtschaftlichkeitsvergleich in Auftrag zu geben. Damit sollen eine Kostenschätzung für Sanierung und Erweiterung sowie für einen Neubau an gleicher oder anderer Stelle ermittelt werden.

Stadt will externen Fachplaner beauftragen

Da im Rathaus ob zahlreicher Bauprojekte die personellen Kapazitäten fehlen, dies selbst zu berechnen, soll nun ein externer Fachplaner mit der Untersuchung beauftragt werden. 40.000 Euro will die Stadt dafür im Haushalt einstellen. Wie der Stadtsprecher weiter mitteilte, werde das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Ende des Haushaltsjahres 2021 erwartet.

Von Astrid Köhler