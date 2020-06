Laatzen

Im Abstand von fünf Jahren erneuert die Region Hannover im Nahverkehrsplan ihre Ziele für den Bus-, Stadtbahn- und Zugverkehr im Raum Hannover. Die Stadt Laatzen hat jetzt ihre Stellungnahme zum Entwurf für 2020 verfasst – und einiges zu bemängeln.

So sei eine S-Bahn, die nur stündlich in Rethen hält, für potenzielle Kunden wenig attraktiv. In Anbetracht des stark verdichteten Stadtzentrums sowie der Neubürger in den Rethener und Gleidinger Neubaugebieten, wo bis zu 1500 neue Wohneinheiten entstünden, sei der Takt zu verkürzen. Um mehr Menschen dazu zu bringen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, sollte die S-Bahn 4 alle 30 Minuten von Rethen nach Hannover und Hildesheim fahren und der Fahrplan an den Halb-Stunden-Takt zum Flughafen angepasst werden, schreibt die Stadt in ihrer Stellungnahme, die aktuell in den Ratsgremien beraten wird. Um den Verkehrsknoten in Rethen mit S-Bahn- und Stadtbahnanschluss und bevorstehendem Umbau des Park-and-Ride-Parkplatzes noch attraktiver zu machen, regt die Stadt eine Bike-and-Ride-Anlage mit abschließbaren Fahradboxen und Akkuladestation an.

Bike- und Ride-Anlagen erwünscht

Das Gleiche solle auch am geplanten neuen S-Bahnhof Laatzen-Mitte entstehen. Der auf Höhe von Wülferoder Straße und Neuem Schlag in Grasdorf geplante Bau hängt von Fördermitteln ab – und wird immer wahrscheinlicher.

Zukunftsvision: So könnte der neue S-Bahn-Halt auf Höhe der Wülferoder Straße in Laatzen-Mitte und entlang der Stadtbahngleise der Hildesheimer Straße (Bildvordergrund) sowie an der Grasdorfer Straße Neuer Schlag (Hintergrund) einmal aussehen. Quelle: Visualisierung: Bahnstadt

Mit dem Niedersächsischen Verkehrsministerium bereite die Region zurzeit den Förderantrag beim Bund vor, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage mit. Eine Voruntersuchung sei bereits positiv gewesen. Wann die erste S-Bahn in Laatzen-Mitte hält, lasse sich aber noch nicht seriös sagen. Zusätzlich zur S4 würde dort der gleichfalls stündlich fahrende Regionalexpress (RE) 10 halten, sodass sich halbstündig ein schnelles Fahrangebot von Laatzen-Mitte nach Hannover und Hildesheim realisieren ließe.

Stadtbus im Halbstundentakt

Ergänzend zum Schienenangebot soll künftig ein Stadtbus als Ringlinie durch Laatzen rollen. Ziel: Jeweils ein Bus pro Richtung steuert im Halbstundentakt die Wohngebiete von Laatzen-Mitte, Grasdorf und Rethen an, um Fahrgäste zu markanten Punkten wie dem Leine-Center, dem Park der Sinne und den S-Bahnhöfen zu bringen.

Der Stadtbus orientiert sich an bestehenden Angeboten wie in Barsinghausen und wird von Stadt, Üstra und Region entwickelt. Die künftige Route wurde bereits bei der Vorstellung des städtischen Verkehrsentwicklungsplanes vorgestellt und basiert in weiten Teilen auf Strecken der Linie 346. Sonntags sei der Stadtbus auch als Linientaxi mit Fahrradmitnahme denkbar, schreibt die Stadt. Das Angebot der Buslinie 340/341 nach Pattensen sei dafür zu straffen.

Um Ingeln-Oesselse besser an den öffentlichen Nahverkehr anzuschließen, Umstiege zu reduzieren und Fahrtzeiten zu beschleunigen, fordert die Stadt, die Linie 390 zum Rethener Bahnhof zu verlängern. Zudem sollten Lücken beim Ruftaxi geschlossen und das künftige Gewerbegebiet Rethen-Ost zwischen B443 und Erbenholz bei der Busnetzplanung mit berücksichtigt werden.

Barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Erhebliche Einwände äußert Laatzen zum Zeitplan für die Hochbahnsteige. Zwar gehören mit dem Haltepunkt Park der Sinne inzwischen fünf zur höchsten Prioritätsstufe 0 – ebenso wie die Haltestellen Rethen/Galgenbergweg, Pattenser Straße ( Rethen/Nord), Rethen/Steinfeld und Gleidingen-Nord. Die Stadt lehnt aber ab, dass der Rethener Winkel wie die verbleibenden Gleidinger Haltestellen im Nahverkehrsplan als „nachrangiges Vorhaben“ (Priorität 3) bewertet und letztere von der Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim zum Ausbau und Betrieb des Streckenabschnittes nach Sarstedt abhängig gemacht werden sollen.

Stattdessen fordert die Kommune, die Linie 2 bis Gleidingen-Süd zu verlängern und die Haltestellen Thorstraße und Leinkamp zu vordringlichen Vorhaben (Priorität 1) hochzustufen. Platz für eine Wendeschleife auf Höhe des Dammackerweges sei vorhanden. Auch die Haltestelle Rethener Winkel sei schneller umzubauen als im Plan vorgesehen (Priorität 2 statt 3).

Geht es nach der Stadt Laatzen, fährt künftig zusätzlich zur Stadtbahnlinie 1 auch die der Linie 2 bis nach Gleidingen Süd. Quelle: Astrid Köhler

„Bisherige Strategie der Region ist zu überprüfen“

Ein Konflikt mit der Region zeichnet sich auch beim Umbau der Bushaltestellen ab. Von den 86 eigentlich bis 2022 barrierefrei einzurichtenden Haltepunkten im Stadtgebiet entsprechen erst 18 den Anforderungen. Mit einem Anteil von 21 Prozent gehört Laatzen gemeinsam mit Neustadt (20 Prozent) zu den Schlusslichtern der Umlandkommunen (Durchschnittswert: 33 Prozent). Angesichts der geringen Ausbaurate sei die Strategie der Region zu überdenken, heißt es in der Stellungnahme. Statt weiter auf die Zuständigkeit der Kommunen und finanzielle Anreize zu setzen, sollte die für den Nahverkehr zuständige Region den barrierefreien Haltestellenausbau selbst durchführen.

Laatzens Rat soll am 9. Juli über die Stellungnahme beschließen. Im Zuge des Beteiligungsverfahrens muss die Stadt Laatzen diese bis zum 1. Oktober einreichen.

