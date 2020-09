Ingeln-Oesselse

Als in den Sechzigerjahren der Bebauungsplan für die Siedlung entlang der Straße Am Holztor gefasst wurde, war noch Platz für große Grundstücke. Mehr als ein halbes Jahrhundert später aber müssen die Kommunen Flächen sparen. Um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, setzen sie auf Bauen in zweiter Reihe.

So auch in der Siedlung in Ingeln-Oesselse, wo mindestens zwei Eigentümer in ihren Gärten bauen wollen, was derzeit rechtlich unzulässig ist. Einer privaten Umfrage zufolge hat die Mehrheit der Befragten – 23 von 29 – nichts gegen eine B-Plan-Änderung. Weil die Mehrheitsgruppe im Ortsrat die Aussagekraft des Stimmungsbildes anzweifelt, wird die Stadt die Eigentümer offiziell anschreiben.

Bei der Haustüraktion von SPD-Ortsratsfraktionschef Michael Riedel im Frühjahr seien nicht alle erreicht worden, sagte Bürgermeister Heinrich Hennies ( CDU). Riedel selbst, der bei der Ortsratssitzung am Montag verhindert war, hatte seinerzeit auf fünf Adressen verwiesen, bei denen er trotz mehrfacher Besuche niemanden antraf. Hennies sagte, womöglich hätten sich Mieter statt der Eigentümer geäußert. Wie die CDU-Ortsratsfraktionsvorsitzende Gundhild Fiedler-Dreyer forderte er eine offizielle Befragung: „Es muss ein abgestimmtes Verfahren sein, dann geht uns keiner verloren.“

„Ein Angebot, keine Verpflichtung“

Die Stadt werde die Eigentümer anschreiben und über das Stimmungsbild informieren, versprach der Fachbereichsleiter Bauen, Jürgen Pagels. Die von einigen Zuhörern mit Schrecken kommentierte Aussage, wonach im Planungsbereich bis zu 35 zusätzliche Häuser entstehen könnten, erklärte Pagels so: „Das ist nur ein Angebot, keine Verpflichtung.“ Im Falle einer Änderung entschieden die Eigentümer, ob sie bauen wöllten oder nicht. Zudem seien stets alle Vorgaben einzuhalten wie Maximalhöhen von Gebäuden und Abstände zur Grundstücksgrenze.

Großes Interesse: 17 Zuhörer kamen am Montag zur Sitzung des Ortsrates Ingeln-Oesselse in den neuen, zum Stümpelhof gehörenden Gemeinschaftsraum. Quelle: Astrid Köhler

Einige Anwohner äußerten sich kritisch bis ablehnend zum Bauen in zweiter Reihe. „Ich will eine freie Sicht haben“, sagte ein Mann. Er habe genau deshalb sein Grundstück gekauft und wolle kein Haus vorgesetzt bekommen.

Politik entscheidet über B-Plan-Änderung

Wie Stadtsprecher Bastian Wegener erklärte, ist die B-Plan-Änderung zur Hinterliegerbebauung eine rein politische Entscheidung. Es müsse keine Quote erreicht werden. Die Stadt hat bereits drei ähnliche Befragungen durchgeführt, die keine Änderungen ergaben, und zweifelt den Erkenntnisgewinn inzwischen an. Die Meinung sei sehr heterogen, der Aufwand groß, so der Sprecher. „Eine Befragung wird nur auf Beschluss des Ortsrats durchgeführt und die Diskussion nicht positiv beeinflussen.“

Wie Bürgermeister Hennies betonte, solle die Mehrheit gehört werden. Werden in Ingeln-Oesselse tatsächlich große Grundstücke baurechtlich geteilt, um zusätzliche Häuser zu ermöglichen, müssen sich diese allein nach dem Bebauungsplan richten, betonte Wegener. „Eine Zustimmung der Nachbarn entfällt dann.“

Über das Thema berät am Montag, 28. September, auch der Stadtentwicklungsausschuss ab 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule, Wülferoder Straße 46.

Von Astrid Köhler