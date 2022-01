Laatzen

Welche Sportvereine gibt es in Laatzen, wer bietet Kinderbetreuung an, welche Schulen gibt es und wo können Bürgerinnen und Bürger schnell und kostenlos Sperrmüll beantragen? Die Stadt Laatzen hat eine neue Informationsbroschüre erstellt, die auf diese und andere Fragen Antworten gibt. Das 90 Seiten starke Heft enthält neben Hinweisen zu Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten auch eine Übersicht über Angebote für Familien sowie Kontaktdaten öffentlicher Einrichtungen. Darüber hinaus gibt es Informationen über die einzelnen Stadtteile, zum Leben in der Stadt und zur Kommunalpolitik.

Erhältlich im Rathaus und auf der der Homepage der Stadt

Dabei bietet das Heft nicht nur Neubürgerinnen und Neubürgern Fakten, sondern auch Alteingesessenen oder Gästen. Neu im Vergleich zur früheren Infobroschüre der Stadt sind die Hinweise zu digitalen Angeboten der Verwaltung. „Wir möchten für alle Menschen leicht auffindbare Informationen bieten und ständig unseren Service verbessern“, sagt Bürgermeister Kai Eggert.

Erhältlich ist die Broschüre in der Information im Rathaus-Foyer. Außerdem kann sie als pdf-Datei auf der Website der Stadt Laatzen www.laatzen.de heruntergeladen werden.

Von Stephanie Zerm