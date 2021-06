Laatzen

Nach Angaben der Flüchtlingshilfe der Stadt Laatzen wurden im vergangenen Jahr 28 Geflüchtete aufgenommen, die die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen der Stadt zugewiesen hat. 2021 waren es allein in den ersten fünf Monaten schon 26 Personen. Im Vergleich zum zwischenzeitlichen Höhepunkt der Fluchtbewegung vor rund fünf Jahren sind die Zahlen allerdings weiterhin gering. Seit 2015 nahm die Stadt insgesamt rund 1000 Geflüchtete auf. Die Zahlen nennt die städtische Flüchtlingshilfe im Rahmen ihres Jahresreports für 2020.

Die Zahl der Migrantinnen und Migranten insgesamt ist in Laatzen hingegen stärker gestiegen, als es die Zuweisungszahlen nahelegen. Nach Angaben der Stadt lebten Ende vergangenen Jahres 2122 Personen allein mit syrischer, irakischer oder afghanischer Staatsbürgerschaft in Laatzen. Das sind 93 mehr als im Vorjahr und 169 mehr als im Jahr 2018. Die größte Gruppe sind Syrer (1090), gefolgt von Irakern (844) und Afghanen (188). Die Zunahme hängt teilweise mit dem Nachzug von Familienmitgliedern zusammen.

Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum

Aktuell sind 224 Menschen in den städtischen Unterkünften untergebracht, darunter 33 Deutsche und andere EU-Bürger. „Die übrigen 191 Personen sind Asylbewerberinnen und-bewerber, Geduldete oder Personen mit einem Aufenthaltstitel“, heißt es in dem Bericht. 160 von ihnen seien in den drei Sammelunterkünften in Laatzen-Mitte, Rethen und Gleidingen untergebracht, die übrigen in städtischen Wohnungen.

Die Flüchtlingshilfe der Stadt berät die Menschen unter anderem bei der Wohnungssuche. „Die Wohnungssuche in Laatzen gestaltet sich oftmals schwierig, insbesondere für Migrantinnen und Migranten“, schreibt die Behörde in ihrem Bericht. „Das liegt vor allem an fehlendem bezahlbarem Wohnraum.“ Die Sozialarbeiterinnen unterstützten die Menschen unter anderem auch bei dem Abschluss von Verträgen mit Energieversorgern, bei der Kommunikation mit Schulen und der Vermittlung von Dolmetschern. Auch bei Folgen von Traumata seien die Mitarbeiterinnen oft erste Ansprechpartnerinnen.

Eine besondere Herausforderung sei 2020 die Vermittlung der wechselnden Corona-Regeln gewesen. „Gerade eine Sprachbarriere kann zu zusätzlicher Verunsicherung führen“, heißt es in dem Bericht. Bei den Beratungsgesprächen sei es deshalb darum gegangen zu erklären, was gerade passiert, und Informationen weiterzugeben und verständlich zu machen.

Von Johannes Dorndorf