Laatzen

Wilder Müll in der Feldmark, Plastik und Dosen am Wegesrand, Hundekot auf Gehwegen: Das Thema Müll ist und bleibt ein Ärgernis in Laatzen. Hinzu kommt nun ein Personalengpass in der Stadtverwaltung, wie in der jüngsten Sitzung des Laatzener Ortsrats deutlich wurde. Auf Nachhaken der rot-rot-grünen Gruppe hat sich herausgestellt, dass die Stadt sich derzeit aus personellen Gründen außerstande sieht, weitere Mülleimer aufzustellen.

Anlass war eine Verabredung, die Politik und Verwaltung bereits im Jahr 2018 getroffen hätten, wie es in einer Anfrage der Sozialdemokraten heißt: Damals sei vereinbart worden, an der Langen Weihe Eimer für Hundekotbeutel aufzustellen. Als die Ratsgruppe jetzt nachhakte, musste Jörg Schmidt, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, einräumen, dass die Aufstellung weitere Mülleimer derzeit nicht leistbar sei.

Drei von vier Mitarbeitern sind erkrankt

Im zuständigen Team „Handreinigung“ des Laatzener Betriebshofs seien zwei von vier Mitarbeitenden langfristig erkrankt, eine weitere Person zeitweise. Zwar sei geplant, eine Aushilfskraft vom Team Grünpflege abzustellen, berichtete Schmidt. „Aber die Aufstellung weiterer Papierkörbe kann nicht gewährleistet werden. Eine regelmäßige Leerung ist nicht sichergestellt.“ Stadtweit kümmere sich die Verwaltung derzeit außerhalb der Kinderspielplätze um 223 Papierkörbe, die wöchentlich geleert würden. In stark frequentierten Stellen wie etwa bei McDonalds sei dies noch häufiger der Fall.

„Das ist ein drei Jahre alter Auftrag, so lange kann doch keiner krank sein“, ärgerte sich Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg über die Antwort. David Novak (CDU) fragte, ob die Stellen angesichts der langfristigen Ausfälle nicht temporär neu besetzt werden könnten. Schmidt blieb in seiner Antwort vage. „Wir versuchen das Problem durch Verschiebung von Stellen zu lösen“, sagte er.

Stadt stellt neues Konzept in Aussicht

Dirk Weissleder (FDP) bat darum, das Thema grundsätzlich interfraktionell zu diskutieren. „Wir können die Menschen nicht motivieren, etwas in Müllcontainern ordentlich zu entsorgen, wenn die dann nicht geleert werden. Das ist in Laatzen ein Dauerbrenner“, sagte Weissleder auch an Laatzens neuen Bürgermeister Kai Eggert adressiert. Denkbar seien auch neue Ansätze wie etwa ein Patenschaftsmodell.

Schmidt stellte ein neues Konzept in Aussicht: „Wir wollen das Thema Papierkörbe grundsätzlich angehen, aber nicht kurzfristig, indem man zwei oder drei Mülleimer aufstellt“, sagte der Fachbereichsleiter. In der bestehenden Struktur sei dies schwierig. „Man muss möglicherweise auch über eine Neu- oder Umorganisation reden.“

Von Johannes Dorndorf