Laatzen

Für Bürgermeister Jürgen Köhne ist es ein „bedauerlicher Fehler“, für die Bürgermeister-Kandidatin der Linken, Jessica Kaußen, überaus „fragwürdig“: Zu der Integrationskonferenz der Stadt Laatzen am Dienstag hatte sich neben rund 60 weiteren Teilnehmern auch jemand mit der Kennung „NPD-Hannover-Ost“ angemeldet. Die Stadt Laatzen schickte daraufhin in einer Sammelmail allen Interessierten die Zugangsdaten für die Onlinekonferenz. Das Problem: „In der Mail waren die Namen und Mailadressen der übrigen Teilnehmer offen zu sehen, sodass die NPD jetzt die Klarnamen der Zugewanderten und Flüchtlingshelfer hat“, sagt Kaußen. Viele der Ehrenamtlichen hätten vorab bewusst darauf geachtet, dass ihre persönlichen Daten privat blieben. Für Kaußen ist dieses Vorgehen nicht nur aus Datenschutzgründen fatal, sondern auch in politischer Hinsicht. „Die NPD zu einer Integrationskonferenz einzuladen, bei der Zugewanderte von ihren persönlichen Erlebnissen berichten, ist der falsche Ansatz.“

EIne Überprüfung dieser Zeitung ergab, dass die Mailadresse, mit der sich jemand unter der Kennung „NPD-Hannover-Ost“ für die Konferenz angemeldet hatte, tatsächlich auch auf der Website der rechtsextremen Partei verzeichnet ist.

Bürgermeister entschuldigt sich

Während der Konferenz hieß es zunächst, es sei technisch nicht möglich gewesen, die E-Mail-Adressen der übrigen Teilnehmer verdeckt zu senden. Dies korrigierte Bürgermeister Köhne später: „Es war ein bedauerliches Versehen.“ Die Stadt nehme den Datenschutz sehr ernst und werde noch einmal alle Mitarbeiter für dieses Thema sensibilisieren und gegebenenfalls technisch schulen. Bislang sei es noch zu keinem Vorfall wie diesem gekommen.

Gleich am Tag nach der Konferenz entschuldigte sich Köhne bei den betroffenen Teilnehmern mit einer Rundmail. In dieser waren die Mail-Adressen verdeckt gesendet. „Die NPD ist eine Gruppierung, deren Haltung ich in keiner Weise billige und deren menschenverachtenden Ideologien ich aufs Schärfste verurteile“, schreibt Köhne. Eine Diskussion mit dieser rechtsextremen Partei schließe er ebenso kategorisch aus wie mit jeglichen Gruppierungen, die radikale Ideologien vertreten.

Um sicherzugehen, dass keine politischen Parolen in die Integrationskonferenz getragen wurden, hätten Mitarbeiter der Stadt die Anweisung gehabt, Teilnehmer sofort aus der Konferenz zu entfernen, die Sinn und Zweck einer gelingenden Integration infrage gestellt hätten. Derartige Äußerungen habe es aber nicht gegeben.

Linke will NPD von Veranstaltungen ausschließen

Es ist unklar, ob die Rechtsextremen überhaupt an der Videokonferenz teilgenommen haben. Unter dem Namen NPD-Hannover-Ost, der für die Anmeldung genutzt worden war, hatte sich niemand eingeloggt. „Es könnte aber auch jemand unter seinem Klarnamen daran teilgenommen haben“, sagt Kaußen. Die Stadt geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass kein NPD-Vertreter bei der Onlinekonferenz dabei war. Falls Teilnehmer mitbekämen, dass ihre E-Mail-Adressen für Propagandazwecke missbraucht würden, bittet Köhne darum, die Stadt darüber zu informieren und sich gegebenenfalls an die Polizei zu wenden.

NPD-Mitglieder generell von öffentlichen Veranstaltungen auszuschließen, hält Köhne für schwer umsetzbar. „Grundsätzlich ist bei öffentlichen Veranstaltungen ein pauschaler Ausschluss von Mitgliedern einer Partei, zu deren Verbot sich unsere Justiz und Politik nicht hat durchringen können, ein fragliches Vorgehen“, schreibt er in der E-Mail und kündigt an: „Insofern werden wir künftig bei Folgeveranstaltungen andere Wege gehen müssen.“ Wie die aussehen sollen, lässt der Bürgermeister offen.

Jessica Kaußen von der Linken hat bereits klare Vorstellungen dazu: „Wir wollen im Rat einen Antrag stellen, dass sich die Stadt von der NPD distanziert und deren offizielle Vertreter bei Veranstaltungen nicht duldet.“ Sie persönlich würde sich auf jeden Fall bei Veranstaltungen nicht mit der NPD an einen Tisch setzen wollen.

Von Stephanie Zerm