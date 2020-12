Rethen

So lässt sich das Wort Kurzzeitparkplätze auch verstehen: In Rethen hat die Stadt vorige Woche drei Stellflächen für Autos vor der Grundschule markiert, um sie wenige Tage danach gleich wieder wegzufräsen. Vorangegangen waren eine aufgeregte Diskussion im Ortsrat, manches Missverständnis – und ein Protestanruf des Ortsbürgermeisters.

Ausgangspunkt des Hin und Her war ein Rettungseinsatz in der Grundschule im September 2019. Wegen des allergischen Schocks eines Kindes hatte die Schule damals den Rettungsdienst gerufen. Dieser konnte jedoch mit seinem Fahrzeug kaum bis zum Schulgelände gelangen, weil Autos wartender Eltern den Weg versperrten. Der Vorfall blieb zwar ohne Folgen für die Gesundheit des Kindes, dafür aber für die Verkehrsregelungen in dem Bereich. Vorsorglich verhängte die Stadt danach ein Durchfahrtsverbot für die Stichstraße neben der Grundschule, die den Steinweg mit der Hildesheimer Straße verbindet.

Ortsrat will Fahrradbügel und bekommt Parkplätze

Im Mai dieses Jahres machten dann SPD und Grüne im Ortsrat den Vorschlag, in dem Bereich Fahrradbügel aufzustellen. Da solche sogar schon vorrätig waren, versprach die Verwaltung eine zügige Aufstellung der Bügel.

Am Montag wurden die Markierungen vor der Grundschule nach nur drei Tagen wieder entfernt. Quelle: Privat

Es kam jedoch anders: Stattdessen präsentierte die Stadtverwaltung dem Ortsrat im September zwei Varianten für die Neugestaltung des Bereichs, der jedoch nicht nur Fahrradbügel, sondern auch Stellflächen für Autos vorsah. Die Debatte darüber haben die Beteiligten unterschiedlich in Erinnerung, wie sich bei der Folgesitzung Mitte November herausstellte: Laut mehrerer Ortsratsmitglieder habe man eine Variante mit Bügeln befürwortet, die Parkplätze jedoch abgelehnt. Die Verwaltung interpretierte den Wortwechsel anders, hatte dann aber ein Einsehen: „Wenn der Ortsrat keine Stellflächen will, wird auch nichts markiert“, stellte Baufachbereichsleiter Jürgen Pagels klar.

„Es wird gegen demokratische Beschlüsse gearbeitet“

Vorige Woche geschah jedoch das Gegenteil. Mitarbeiter einer beauftragten Firma brachten die umstrittenen Parkplatzmarkierungen dann doch auf der Stichstraße auf – zum erheblichen Ärger der Ortsratsmitglieder. „Es wird gezielt gegen die demokratischen Beschlüsse der Bürgervertretungen gearbeitet“, schimpft SPD-Ortsratsmitglied Heiko Schönemann, der sich sich schon wiederholt daran gestört hat, dass die Verwaltung Ortsratsbeschlüsse nicht umsetzen würde. „So muss man sich nicht wundern, wenn Menschen sich nicht mehr in der kommunalen Selbstverwaltung engagieren oder immer extremer wählen.“

Am Montag suchte dann Ortsbürgermeister Ernesto Nebot ( SPD) das direkte Gespräch mit Bürgermeister Jürgen Köhne – mit Erfolg: Noch am gleichen Tag entfernten Bauhofmitarbeiter die Markierungen wieder. „Es war wohl ein Missverständnis“, berichtet Nebot. Offensichtlich sei der Auftrag zunächst erteilt worden. Ihn wieder rechtzeitig zurückzuziehen sei hingegen untergegangen. „Manchmal passieren Dinge selbst in einer gut organisierten Verwaltung“, so die versöhnliche Einschätzung Nebots.

Schönemann will dies jedoch nicht komplett auf sich beruhen lassen. „Die Frage, die ich mir stelle, ist: Warum wurde der Auftrag überhaupt gegeben?“ Schließlich hätte die Verwaltung einen SPD/Grünen-Antrag für mehr Fahrradbügel in ein Konzept für mehr Parkplätze umgewandelt. „Es sind unnötige Kosten entstanden“, auch sei der Stichweg nicht schöner geworden. Tatsächlich sind die Streifen der entfernten Markierungen noch verblasst zu sehen. „Ich hoffe nun, das vielleicht die Stadt eine gute Idee hat, wie das nun positiv gelöst wird.“ Die Einschätzung im Rathaus dazu: „Die Frässpuren werden im Laufe der Zeit verwittern.“

SPD und Grüne haben ihre ursprüngliche Absicht unterdessen längst erreicht: Die gewünschten Fahrradbügel stehen seit Mitte Oktober.

Von Johannes Dorndorf