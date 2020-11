Laatzen

Laatzen soll grüner werden – so sieht es das Freiraumkonzept vor, dass die Stadt Laatzen hat erarbeiten lassen. Die öffentliche Diskussion über das 130 Seiten starke Papier blieb bislang jedoch weitgehend aus: Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt auf eine ausführliche Präsentation verzichtet und in den Ortsräten lediglich einen stichpunktartigen Überblick gegeben.

Nach Klagen von Ortsratsmitgliedern und Bürgern über das Vorgehen gibt es nun ein Umdenken: Nach Angaben von Stadtplaner Jörg Schmidt ist nun zumindest ein virtueller Bürgerworkshop im Internet geplant. „Wir können uns weiterhin nicht verstellen, mit 60 Leuten durch die Ortsteile zu gehen“, sagte Schmidt unlängst im Ortsrat Laatzen. Um aber überhaupt die Möglichkeit zum Austausch zu geben, setze man auf eine Videokonferenz – voraussichtlich mit der Onlineplattform Zoom. Über das Medium könnten die Gutachter die Inhalte vorstellen, Bürger Fragen stellen und im Workshop ihre Ideen einbringen.

Workshop im Januar oder Februar geplant

Der Termin stehe noch nicht fest, angedacht sei dies aber für Ende Januar oder Anfang Februar. Die Stadt werde Anfang Januar dazu einladen. Parallel sind Laatzens Ortsräte aufgefordert, ihre Stellungnahmen zum Freiraumkonzept einzubringen, bislang gebe es auch von dort nur wenige Rückmeldungen.

Das Gutachten umfasst eine Ideensammlung für die künftige Planung und Gestaltung von Grün- und Freiflächen in Laatzen. Zu den Vorschlägen zählen unter anderem eine Gründachpflicht für Neubauten, die Schaffung von Grünachsen, eine Begrünung des Parkplatzes 2 am Leine-Center und öffentliche Wege durch den Gleidinger Golfplatz. Der Plan soll auch in den Flächennutzungsplan einfließen, den die Stadt seit einigen Jahren neu erarbeitet.

Von Johannes Dorndorf