Laatzen-Mitte

Die Sicherheitslage rund um den Leineplatz und die Grand-Quevilly-Passage hat am Dienstagabend den Ortsrat Laatzen beschäftigt – zu einem Zeitpunkt, zu dem die Gewalttat in der Grand-Quevilly-Passage in der Neujahrsnacht noch nicht bekannt war. Die Mitglieder des Ortsrats drängen erneut darauf, die Polizei zur nächsten Sitzung einzuladen, um über die Situation zu sprechen. Ortsratsbetreuer Jörg Schmidt erläuterte, die Verwaltung sei mit der Polizei darüber im Gespräch, man könne die Beamten allerdings nicht vorladen. „Ich halte es besser, nicht über die Polizei zu sprechen, sondern mit der Polizei“, sagt Rainer Picht (GfW).

Ort gilt nicht als Kriminalitätsschwerpunkt

Im November 2021 hatte die CDU/FDP-Gruppe angefragt, ob eine Videoüberwachung des Leineplatzes sowie des Aufgangs zur Bushaltestelle an der Erich-Panitz-Straße möglich sei. Nach Einschätzung von Stadtverwaltung und Polizei reichen die Voraussetzungen für eine Überwachung mit Videoaufzeichnung nicht aus – der Bereich sei trotz der jüngsten Vorfälle aus polizeilicher Sicht kein Kriminalitätsschwerpunkt. Die Stadt lässt nun aber prüfen, ob eine reine Videobeobachtung infrage kommt: Das Geschehen werde dabei von einem Mitarbeiter an einem Monitor beobachtet, aber nicht aufgezeichnet. „Leider wird diese Prüfung noch andauern, da unterschiedlichste Stellen wie die Landesdatenschutzbeauftragte oder die Polizei vorab zu beteiligen sind“, schreibt Stadtbaurat Axel Grüning in einer Stellungnahme zum Antrag.

SPD und Grüne im Ortsrat wollen zudem in einer umfangreiche Anfrage Auskünfte zur Kinder- und Jugendkriminalität in Laatzen erhalten. Die Zahlen waren schon im Jahr 2020 deutlich gestiegen. Der Fragenkatalog reicht von der Entwicklung im Jahr 2021 über Ursachenforschung, Strategie der Stadt und mögliche Gegenmaßnahmen bis hin zu Erkenntnissen über das subjektive Empfinden der Bürger. Die Stadtverwaltung kündigte an, die Fragen bis zur nächsten Ortsratssitzung zu beantworten.

Von Johannes Dorndorf