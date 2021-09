Laatzen-Mitte

Die Stadt Laatzen will etwas für den Klimaschutz tun und nachhaltiger werden. Wie das funktionieren kann, war am Mittwochabend im Erich-Kästner-Schulzentrum Thema. Bei der ersten Veranstaltung der neu eingerichteten Stabstelle Nachhaltigkeit konnten insgesamt 100 Bürger Vorschläge machen. Das Interesse war groß. Obwohl bereits im Vorfeld alle der zahlenmäßig begrenzten Plätze vergeben waren, hätten am Abend noch etliche Laatzener am Erich-Kästner-Schulzentrum angefragt, ob Teilnehmer eventuell abgesagt hätten. „Leider mussten wir sie abweisen“, sagte Stabstellenmitarbeiter Matthias Brinkmann, der die Veranstaltung gemeinsam mit Sven Achtermann organisiert hatte.

Keine Flugtaxis, nur größere Smartphones

Moderiert wurde der Abend von Michael Danner vom hannoverschen Unternehmen Kommunikation für Mensch und Umwelt. Für Auflockerung sorgte der bekannte Poetry-Slammer Tobias Kunze, der unter anderem kritisierte, dass von der schönen neuen Welt, die er sich als Kind ausgemalt hatte, nichts Realität geworden sei: weder Flugtaxis noch schwebende Autos. Lediglich die Smartphones seien größer geworden, auf denen wir nun alle herumwischten und Bilder unseres Essens posteten.

Viele Tierarten sind extrem bedroht

Sven Achtermann, der schon etliche Forschungsreisen in die Arktis und Antarktis unternommen hat, berichtete von seinen Erlebnissen und machte deutlich, dass Nachhaltigkeit eine globale Notwendigkeit sei. „Die Erde hat sich in Milliarden von Jahren entwickelt“, erläuterte er. „Wir haben die Verpflichtung, sie zu erhalten.“ Im Moment verbrauche der Mensch global betrachtet die Rohstoffe der Erde bereits im Mai eines jeden Jahres.

Durch die von Menschen gemachte globale Erwärmung würden ganze Länder ihre Existenzgrundlagen verlieren, sodass es zu großen Fluchtbewegungen kommen werde. Auch viele Tierarten, allen voran die Eisbären, seien durch die Erwärmung extrem bedroht. „Wir können den Klimawandel nicht aufhalten, aber jeder einzelne von uns kann sehr viel tun“, sagte Achtermann. Dies gehe allerdings nicht mit Zwang, sondern nur mit Menschlichkeit. „Verzicht muss nicht wehtun, sondern kann eine ganz tolle Sache sein.“

Sven Achtermann (von links) und Matthias Brinkmann von der neuen Stabstelle Nachhaltigkeit haben die Veranstaltung organisiert. Michael Danner moderiert, und Poetry-Slammer Tobias Kunze sorgt für lockere Wortakrobatik. Quelle: Stephanie Zerm

Eine Lösung für mehr Biodiversität in Laatzen sucht auch Jordan Siebel. Der Student der Landschafts- und Umweltplanung arbeitet gerade an seiner Bachelorarbeit. In dieser will er aufzeigen, wie die Feuchtlebensräume in den Naturschutzgebieten in Laatzen verbunden werden könnten. Zurzeit seien diese durch mehrere Barrieren unterbrochen, sagte Siebel: „Neue Korridore würden noch größere Habitate schaffen.“

Mehr Solaranlagen und Dachbegrünungen

In insgesamt fünf Workshops konnten alle teilnehmenden Laatzener Vorschläge für mehr Nachhaltigkeit im Stadtgebiet machen. „Dabei haben wir einen riesigen Fundus an Ideen und Möglichkeiten bekommen“, freute sich Brinkmann. Die Vorschläge reichten von mehr Solaranlagen und Blühstreifen über einen Loseladen sowie Pop-up-Läden im Leine-Center bis zu mehr Infoveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit.

In fünf verschiedenen Workshops haben Laatzener Bürger zahlreiche Vorschläge für mehr Nachhaltigkeit in Laatzen entwickelt. Quelle: Stadt Laatzen

Viele Bürger wünschten sich auch die Begrünung von Dächern, die Entsiegelung von Straßenrändern sowie mehr Bäume und eine Neukonzeption der Parkmöglichkeiten. Weitere Themen waren die Beseitigung des Mülls in Beeten und auf Straßen, die Einsparung von Energie in öffentlichen Gebäuden sowie ein Verbot nicht wieder verwertbarer Materialien.

Die Stadt will die Ergebnisse nun auswerten. Außerdem wollen Brinkmann und Achtermann von der Stabstelle Nachhaltigkeit Initiativen in Laatzen weiter unterstützen. „Wir verstehen uns als eine Kommunikations- und Drehscheibe zu dem Thema“, sagte Brinkmann, der mit der Resonanz auf die erste Veranstaltung sehr zufrieden war.

Von Stephanie Zerm