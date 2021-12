Laatzen-Mitte

Die Stadt Laatzen und Burkhardt Bau sind sich mal wieder einig geworden. Bis Mitte 2023 will Letzterer als ortsansässiger Generalunternehmer das Nachbarschaftshaus für die Kommune als dritten Kubus auf dem Marktplatz errichten. Am Montagnachmittag unterzeichneten Bürgermeister Kai Eggert und Geschäftsführer Detlef Meyer die Verträge für das 5-Millionen-Euro-Projekt.

„Wir haben uns viel Mühe bei der Preisgestaltung gegeben und versprechen Termintreue“, sagte Meyer bei dem Treffen im Rathaus. Der Firmenpool sei schon so gut wie vollständig, ergänzte Prokurist Andreas Heinecke. Alle stünden in den Startlöchern, um das Nachbarschaftshaus binnen 18 Monaten fertigzustellen. Bürgermeister Eggert zeigte sich erfreut, dass mit Burkhardt Bau ein durch mehrere Projekte wie der Feuerwache-Süd und der Kita Würzburger Straße vertrautes Unternehmen den Auftrag erhalten hatte – wenn auch erst in der zweiten Runde. Bei der ersten bundesweiten Ausschreibung waren keine Angebote eingegangen. Die Auftragsbücher der Baufirmen waren im Sommer offenbar noch zu voll.

Das Nachbarschaftshaus wird nach den Plänen der Architekten Haslop, Kruse und Partner errichtet. Im Stile des gleichfalls von diesem Büro entworfenen Stadthauses sowie der benachbarten Kita Marktplatz wird auch dieses Gebäude mit Holz verkleidet und erhält die markanten, an Gold erinnernden breiten Fenstereinfassungen.

Das Nachbarschaftshaus vom Podest aus gesehen mit Blick auf die breite Fensterfront des Jugendtreffs und dem Haupteingang an der rechten Ecke. Quelle: Quelle: Stadt Laatzen / Haslop, Kruse und Partner BDA Architekten

Der dritte Kubus wird auf der als Platzhalter fungierenden 20 mal 20 Meter großen Rasenfläche errichtet und über die vorhandene Rampe barrierefrei erreichbar sein. Der Haupteingang liegt diagonal zum Stadthaus. Doch anders als dieses allen Laatzenerinnen und Laatzenern offen stehende Gebäude soll das Nachbarschaftshaus ein Treffpunkt für die Menschen aus der unmittelbaren Umgebung sein. In der Bevölkerung von Laatzen-Mitte gebe es einen sehr hohen Migrationsanteil, und die Gruppen dort sind sehr vielfältig, betonte Teamleiter Berthold Gruben. Ziel sei es, Begegnungen zu ermöglichen. „Wir brauchen Räume, die ständig zur Verfügung stehen“, sagte Gruben. Das Stadthaus sei keine Alternative. Dieses wird von zahlreiche Gruppen belegt und ist stark ausgebucht, schwerpunktmäßig von und für Senioren.

Das Rasenstück auf der Erhöhung hinter dem Jugendplatz zeigt die Fläche, auf der das Nachbarschaftshaus im Stile des benachbarten Stadthauses und der Kita Marktplatz errichtet wird Quelle: Astrid Köhler

Das Nachbarschaftshaus wiederum soll vor allem auch Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sein. Im Erdgeschoss ist ein Jugendraum mit breiter Fensterfront in Richtung Spielplatz und der erst im Sommer auf dem Marktplatz neu errichteten Bühne geplant.

Räume lassen sich zu kleinem Saal verbinden

Das Raumkonzept entstand in enger Abstimmung mit den Akteuren und Nutzergruppen, betont Gruben. Im Erd- und Obergeschoss werden Arbeits- und Besprechungsräume für das Netzwerk für Flüchtlinge sowie das Stadtteilbüro geschaffen. Ferner gibt es teilbare Räume, die sich zu einem kleinen Saal für bis zu 72 Besucher verbinden lassen: für Gruppentreffen, kleinere Kulturveranstaltungen und andere Anlässe. Perspektivisch ließe sich das Nachbarschaftshaus noch erweitern, sagte die städtische Architektin Ulrike Balkenholl bei der Vorstellung der Pläne. Das zweite Obergeschoss ist ausbaufähig.

Dank umfangreicher Zuschüsse erhält die Stadt den Kubus zu einem sehr günstigen Preis. 90 Prozent der förderfähigen Kosten übernehmen Bund und Land, erklärte Gruben. Rund 4 Millionen Euro kommen aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (bisher: Soziale Stadt), weitere 619.000 Euro aus dem Integrationsfonds des Landes. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 450.000 Euro.

Parkplatz wird gesperrt

Nach Auskunft der Stadt sollen die vorbereitenden Arbeiten im Januar starten. Voraussichtlich im März wird die Baustelle eingerichtet und der zum Rathaus gehörende Parkplatz an der Wohnscheibe gesperrt. Der Verbindungsweg von der Marktstraße zur Robert-Koch-Straße soll zwar zeitweise gesperrt, aber grundsätzlich frei befahrbar bleiben.

Von Astrid Köhler