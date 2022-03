Laatzen-Mitte

Der Krieg in der Ukraine hat nun auch Auswirkungen auf den Schul- und Sportbetrieb in Laatzen. Die Stadtverwaltung hat am Donnerstagnachmittag Schule und Sportvereinen mitgeteilt, dass die große Passivhaus-Sporthalle an der Albert-Einstein-Schule (AES) ab sofort für den Schul- und Vereinsbetrieb gesperrt wird. Das Gebäude soll für die vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt werden.

Mitteilung per E-Mail: „Stadtverwaltung ist in den Krisenmodus gewechselt“

Die Nachricht erreichte Laatzens Sportvereine am Nachmittag per E-Mail. Die Stadtverwaltung bittet darin um Verständnis für die Entscheidung, die Halle für die Unterbringung vorzubereiten. „Die Stadtverwaltung ist aufgrund der äußerst dynamischen Entwicklung in den Krisenmodus gewechselt“, schreibt Stadtrat Stefan Zeilinger in dem Brief. Viele Menschen aus der Ukraine suchten zunehmend auch in Deutschland Zuflucht, der Messebahnhof werde für die Verteilung der Menschen genauso genutzt wie die Messehallen. „Die Kapazitäten auf dem Messegelände sind fast erschöpft, und wir in Laatzen müssen uns darauf einstellen, kurzfristig zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen“, so Zeilinger

Turnhalle wird zur Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

„Aus diesem Grund muss ich leider kurzfristig auf die verfügbaren Flächen einer Turnhalle zurückzugreifen, um diese als temporäre Unterkunft zur Verfügung stellen zu können“, heißt es weiter. Das Niedrigenergiegebäude an der AES biete dafür die nötigen Voraussetzungen. Die Halle verfügt als Passivhaus-Sporthalle über eine gute Dämmung und insbesondere über eine Lüftungsanlage.

Die Stadt machte gegenüber dieser Zeitung auf Nachfrage erst am späten Nachmittag Angaben zur Unterbringung. Die Halle werde seit Donnerstagmittag für die Unterkunft vorbereitet, erläuterte Stadtsprecherin Anke Weisbrich. „Die Lage ist im Moment so dynamisch, dass wir uns vorbereiten wollen.“ Die Halle werde nur provisorisch eingerichtet. „Wir hoffen, dass wir nicht so schnell belegen müssen.“ Ziel sei es, die Menschen erst einmal in den bestehenden Flüchtlingsunterkünften unterzubringen. Davon sind allerdings schon jetzt einige stark ausgelastet.

Wie viele Plätze die temporäre Unterkunft in der AES-Halle bieten wird, ist noch unklar. Dies gilt naturgemäß auch für die Frage, wie lange sie für den Sportbetrieb gesperrt sein wird. Im Schreiben an die Vereine schreibt Zeilinger, sie stehe „bis auf Weiteres“ für die Vereinsnutzung nicht zur Verfügung.

Die Entscheidung weckt Erinnerungen an die Flüchtlingskrise im Jahr 2016. Damals hatte die Stadtverwaltung die Sporthalle am Erich-Kästner-Schulzentrum für mehrere Monate zur Notunterkunft umgerüstet.

Von Johannes Dorndorf und Astrid Köhler