Grasdorf

Mit rund 20 Metern Länge zählt die Rutsche am Grasdorfer Rodelberg zu den besonderen Spielgeräten, an denen Kinder in Laatzen ihre Freude haben können. Derzeit ist sie jedoch gesperrt: Bei einer Kontrolle haben Mitarbeiter der Stadt witterungsbedingte Schäden am Rutschenturm festgestellt, wie Verwaltungssprecherin Anke Weisbrich jetzt mitteilte. „Aus Verkehrssicherungsgründen wurde der Turm daraufhin gesperrt.“

Die Schäden am Holz einzeln zu reparieren, wäre nach Ansicht der Experten unwirtschaftlich. Quelle: Johannes Dorndorf

Bis die Jungen und Mädchen dort wieder hinuntersausen können, dürfte es einige Zeit dauern. Eine genauere Überprüfung durch einer Fachfirma habe ergeben, dass die gesamte Holzkonstruktion betroffen ist. „Einzelne Reparaturen an dem mehr als 20 Jahre alten Rutschenturm wären nicht mehr wirtschaftlich“, erläutert Weisbrich.

Noch in dieser Woche will die Stadt das untere Podest der alten Holzkonstruktion abbauen und die Rutsche nachhaltig sperren. „Ob ein neuer Rutschenturm angeschafft und die Rutsche noch in diesem Jahr wieder freigegeben werden kann, wird derzeit geprüft“, sagt die Stadtsprecherin.

Von Johannes Dorndorf